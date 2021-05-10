Yavrularını karşıdan karşıya geçiren anne ayı
Anne ayı yavrularını teker teker karşıya geçirirken arabaların onlar için beklemesi izleyenleri gülümsetti.
İSTANBUL
20:17:00
İftar vakti
BURSA
20:14
ANKARA
19:59
SİVAS
19:41
ERZURUM
19:25
HAKKARİ
19:10
İSTANBUL
20:17:00
İftar vakti
ANKARA
19:59
ERZURUM
19:25
Anne ayı yavrularını teker teker karşıya geçirirken arabaların onlar için beklemesi izleyenleri gülümsetti.
'Yeşil cami'nin botanik bahçesi atmosferi
Cami cemaatinden Mehmet Ayhan camilerinin botanik bahçesi gibi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:'Kışın yaprağını döker, bir tane yaprağı kalmaz. Yazın baharla birlikte yeşillenir. Çiçekleri ve bahçesi çok güzel. Biz de yardımcı oluyoruz. Bahçede çok sayıda çiçeğimiz var. İsmi Köprüköy Camisi ama 'Yeşil Cami' olarak biliniyor. Camimizden memnunuz. Eskiden ramazan aylarında buraya masa kurarlardı. Herkes evinden bir şey getirir, burada iftarımızı açardık. Ezan okunurdu, camiye girerdik. Cemaatimiz fazlaydı, kalabalıktık.'