Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı

Alman kurt köpeğinin kulaklarının hassasiyeti şaşırtıyor

Alman kurt köpeklerinin kulakları, sesi birbirine çok benzeyen üç farklı naylon torbadan kendi atıştırmalığınınkini fark edebilecek kadar hassastır. Bu videoda örneği görülen olayı izleyenler şaşkınlığa uğradı.