Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı
Annelerinin ardından suya ilk atlayışlarını yapan yavru ördekler izleyenleri gülümsetti.
Annelerinin ardından suya ilk atlayışlarını yapan yavru ördekler izleyenleri gülümsetti.
Mardin'de canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü
Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.