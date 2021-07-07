Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbrahim A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.