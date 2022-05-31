Yatmadan önce sakın tüketmeyin! Uyku kaçırdığı ortaya çıktı! Uzman isim o besinleri tek tek anlattı
Uykunun bağışıklığı korumak, enerji dengesini sağlamak ve bilinç açıklığı için gerekli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Edanur Usta, “Yapılan çalışmalarda yüksek karbonhidratlı besinler yiyenlerin, düşük karbonhidratlı besinler yiyen kişilere göre uykuya eğilimlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Protein içerikli yiyecek tüketiminin de uyku düzenlenmesinde etkisi vardır” dedi.
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