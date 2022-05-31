Yatmadan önce sakın tüketmeyin! Uyku kaçırdığı ortaya çıktı! Uzman isim o besinleri tek tek anlattı

Diyetisyen Usta, uyku kaçıran beslenme hatalarını ise şöyle sıraladı: “Uykuya yakın fazla miktarda çay/kahve tüketimi: Kafeinin uyarıcı etkileri olduğundan özellikle öğleden sonra veya akşamları kafein alımı sınırlandırılmalıdır. “Geç saatte yemek tüketmek: Gece geç saatte yenilen yiyeceklerin sindirimi daha zor olduğundan hazımsızlık, şişkinlik gibi mide ve bağırsak sorunları yaşanılabilmektedir. Bu sebeple yatmadan en az 2 saat önce besin tüketimini bırakmalı, özellikle baharatlı, yağlı ve asidik yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir. “Akşam öğünlerinde yoğun karbonhidrat tüketimi: Karbonhidrat içeren gıdalar (ekmek, pilav, makarna, börek vb.) uykuya eğilimi artırmaktadır ancak uyku kalitesini ve verimliliğini kötü etkileyebilmekte ve derin uykuya geçişi zorlaştırabilmektedir. Bu sebeple akşam öğünlerinin ağırlıklı olarak sebze yemeklerinden oluşması daha doğru bir tercih olabilir. “Uyumaya yakın fazla su tüketimi: Bireylerin günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Bunu da gün içerisine yayarak tüketmek en doğru tercih olacaktır. Ancak gündüz yeterince tüketilmeyen suyun gece boyunca tüketilmesi sık idrara çıkmaya neden olacak ve uyku kalitesinin bozulmasına, sık uyku bölünmelerine sebebiyet verecektir. “Geç saatlerde alkol tüketimi: Özelliklerde geç saatlerde yoğun tüketilen alkol, uyku kalitesini bozabilmekte ve sık uyanmalara sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla, tüketim miktarına ve saatine dikkat edilmelidir.”