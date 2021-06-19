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Yatırım ve tasarrufla değişen Hakkari

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: 'Temizlik işlerinden belediyemizin yıllık 3 milyon lira civarında bir tasarrufu oluyor ve bunu diğer alanlarda vatandaşa hizmet olarak kullanıyoruz. Mevcut içme suyu hatlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. İller Bankasından aylık payımız maalesef personel giderlerine dahi yetmiyor. Bir taraftan tasarruf yaparak bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığımızın hibe ve kredi destekleriyle bu hizmetleri yapıyoruz. 22 kilometre asfalt yaptık. Bu yılda 15 kilometrenin ihalesine çıktık. Yine 35 tane klimalı durak yaptık. Kamuya ait 20 bin metrekarenin üzerinde alanı otopark olarak vatandaşın kullanımına açtık. Şu anda Golazüryan'da sosyal tesis çalışmamız devam ediyor.'

2021-06-19 15:46:43
Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır' dedi. Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, 'Alttan geldi ama kısa sürdü .Panik yaşadık dışarı çıktık ' diye konuştu. Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor
Erdoğan: Atmaca Gemisavar Füzesi tam isabet

Erdoğan: Atmaca Gemisavar Füzesi tam isabet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.
Tecrübeli kaptandan 'İstanbul Kanal' yorumu

Tecrübeli kaptandan 'İstanbul Kanal' yorumu

Uluslararası kaptan İstanbul Kanal'ın gerekliliğini anlatırken geç bile kalındığını ifade etti. Tecrübeli kaptanın yorumu birçok uzman ve siyasinin konuyla ilgili paylaşımlarından daha fazla paylaşım alması dikkat çekti
Rekor denemesi ölümüne sebep oldu

Rekor denemesi ölümüne sebep oldu

ABD’de 28 yaşında tecrübeli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile rekor mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları'na 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison'ın kırdığı rekoru kırmak için bir kez daha antrenman yapmak üzere motosikletine binmişti.
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