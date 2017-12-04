Yatırım fonu istatistikleri
04.12.2017 15:26:45
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,05
|324
|186
|138
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,09
|90
|75
|15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,07
|14
|3
|11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,30
|72
|12
|60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,03
|77
|48
|29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,03
|33
|24
|9
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-0,53
|14
|0
|14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,10
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)