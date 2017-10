Yaşlılara akıllı telefon kullanma eğitimi

01.10.2017 14:26:56

Bağcılar Belediyesi, 65+ Yaşlı Hakları Derneği ve Google Türkiye işbirliğiyle düzenlenen ''Gelenekten Geleceğe Teknoloji'' programında, yaşlılara uygulamalı olarak akıllı telefon kullanma eğitimi verildi.

Engelliler Sarayı'nda düzenlenen programda yaşlılara akıllı telefon, kumanda gibi dijital teknik cihazların kullanımı hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilerek, uygulamalı eğitim yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlıların gün boyu yaptıkları her şey için desteğe ihtiyaçları olduğunu, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.Gençler sanal dünyada yer edinmeye çalışırken yaşlıların bunun dışında kaldığını belirten Salur, şunları kaydetti:''Hiç de zor değil sanal dünyanın parçası olmak. Bilgisayar kullanımı biraz daha zor olduğu için internetin artık mobil cihazlar dediğimiz akıllı telefon ve tabletlerle daha çok gündelik hayatımızın içinde olmasıyla kullanımları arttı. İleri yaş grubundakilerin de akıllı cihazlardan korkmadan hayatın içinde kalmaları, sosyalleşmeleri, çeşitli hizmetlere daha çabuk ulaşmaları, yollarını daha kolay bulmaları, sağlıkla ilgili hizmetleri daha kolay almaları, banka işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için teknolojiden kopmayacakları şekilde rahat ve hakim bir şekilde akıllı telefon kullanabilmeleri bu eğitim projesini başlattık. Gençlerle yaşlıları bir araya getirip uygulamalı eğitim yapmayı planlıyoruz. Bugün biraz projeyi tanıtmak ve büyüklerimiz projeyi nasıl karşılayacaklar onu görmek için bu toplantıyı düzenledik.''Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da akıllı telefonların sadece sosyal medyayı kullanmak ve konuşma için kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, sağlıkla ilgili takip edilebilecek teknolojilerin olduğunu belirtti.Çağırıcı, ''Akıllı telefonlardan önce eskiden yaşlıların evlerine hat ve cihaz bağlanıyordu ya da bir butona basması isteniyordu. Şimdi onların hiçbirine gerek kalmadı. Dünya değişiyor, gelişiyor. Özellikle ülkemizin buna ayak uydurması noktasında da gerçekten gurur duyuyorum. Meraklı bir toplumun. Dünyada telefon modelleri değiştiğinde en hızlı değişimi sağlayan ülkelerin başında geliyoruz.'' ifadelerini kullandı.Programda akıllı cihazların kullanımıyla ilgili sunum yapan Google Türkiye Teknoloji Uzmanı Özgür Mehmet Kütküt, yaşlılara akıllı telefon kullanımını uygulamalı olarak gösterdi.Eğitime katılan ev hanımı 63 yaşındaki Nurgül Şengür, akıllı telefon kullanmayı kimseden destek almadan öğrendiğini belirterek, ''Torunuma baktığım işin evden dışarı çıkamıyorum ama her şeyden haberdar oluyorum. Facebook'ta akrabalarım neler yapmışlar, nerelere gitmişler takip ediyorum. Telefonumla doktor randevumu alıyorum. Kendi sağlığımla ilgili şeyleri izliyorum. Eğitimde 'e-posta' kullanımını öğrenmek istiyorum.'' dedi.Uygulamalı eğitimde telefonuyla sesli arama yapan 60 yaşındaki terzi Ekrem Soysal da yazmadan sıkıldığı zaman sesli aramayı kullandığını dile getirdi. Uygulamaları öğrenmekte zorluk çekmediğini belirten Sosyal, ''e-Devlet uygulamasını kullanarak, her işimi kolayca hallediyorum. Hastane randevumu alıyorum.'' diye konuştu.