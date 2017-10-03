Yaşlı Bakımının Geleceği Konferansı

03.10.2017 15:47:24

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz'da el ele tutuşan yaşlılarımız vardı. Ele ele tutuşarak bağımsızlığımız, geleceğimiz için gözlerini kırpmadan darbecilerin, hainlerin üzerine yürüdüler. Onlar yürüdüğünde aslında koca bir tarih onların arkasından yürüdü. Bağımsızlığımızın, geleceğimizin her zaman ön saflarında büyüklerimiz yer aldılar. Bu millet cesaretiyle bizlere umut ışığı olan değerli büyüklerimizi asla unutmayacaktır." dedi.

Kaya, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir otelde düzenlenen "Yaşlı Bakımının Geleceği: Göç Sosyal İçerme ve Dayanışma Konferansı"nın açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasında Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde çocuk evlerindeki çocuklar ile huzurevi ve yaşlı yaşam evlerindeki yaşlıları bir araya getirdiklerini, büyüklerin ve çocukların buradaki mutluluğunu sözlerle ifade etmenin mümkün olmadığını aktardı.

En büyük bereket kaynağı olan yaşlıların bilgelikleriyle, cesaretleriyle, merhametleriyle yol gösterici olduklarını belirten Kaya, "15 Temmuz'da el ele tutuşan yaşlılarımız vardı. Ele ele tutuşarak bağımsızlığımız, geleceğimiz için gözlerini kırpmadan darbecilerin, hainlerin üzerine yürüdüler. Onlar yürüdüğünde aslında koca bir tarih onların arkasından yürüdü. Bağımsızlığımızın, geleceğimizin her zaman ön saflarında büyüklerimiz yer aldılar. Bu millet cesaretiyle bizlere umut ışığı olan değerli büyüklerimizi asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,2 milyon Suriyelinin çoğunluğunu da yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Kaya, Avrupa ülkeleri çıkar hesapları yaparken Türkiye'nin hiçbir hesap yapmaksızın Suriyelilere kapılarını açtığını bildirdi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Biz hizmetlerimizi, yaşlı, engelli, kadın, çocuk alanındaki hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmaksızın onlara da veriyoruz. Bugün bir Suriyeli engelli varsa, biz aynı hizmeti onlara da sunuyoruz. Kimsesiz ortada kalmış bir Suriyeli çocuk varsa aynen kendi çocuklarımız gibi o çocuğa da sahip çıkıyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç bir Suriyeli varsa ona da sahip çıkıyoruz onun da bakımını sağlıyoruz. Bu bizim insani, vicdani ve İslami olarak yapmamız gereken sorumluluğumuz."

- "Dayanışmayı artırmak için adımlar atılıyor"

Türkiye'nin nerede bir mazlum varsa el uzattığına dikkati çeken Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Bangladeş'teki Arakanlıların kamplarını ziyaret ettiklerini söyledi. Arakanlıların içinde bulunduğu şartların insan onuruna yakışmadığını belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın uzaktan izlediği bu drama dikkati çektiğini ifade etti.

Kaya, Türkiye'de yüzde 8,2 olan 65 yaşın üstündeki yaşlıların oranının 2023'te 10,3'e 2050'de yüzde 21'e ulaşmasının beklendiğine işaret etti.

Yaşlıların sağlıklı, etkin, hayatın içinde, aktif ve nefes aldıkları sürece mutlu oldukları bir yaşam sürmeleri için yeni bir politikayı hayata geçirmek amacıyla yola çıkıldığını dile getiren Kaya, yaşlılara karşı sevgi, saygı ve dayanışmayı artırmak için adımlar atıldığını aktardı.

- "47 yaşlı yaşam evinde yaklaşık 180 yaşlıya hizmet veriliyor"

Bakan Kaya, yaşlıların ailelerinin yanında bakımını da desteklediklerine değinerek, şu görüşlere yer verdi:

"Hükümetlerimiz döneminde başlatılan evde bakım desteği uygulamasından bugün engelli ve yaşlı 495 bin vatandaşımız faydalanıyor, bunun 166 bini yaşlı. Aile yanında bakımı mümkün olmayan yaşlılarımıza ise huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım imkanı sunuyoruz. Huzurevlerimizin, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizin kalitesini, standartlarını artırmak için çalışıyoruz. Huzurevlerimizde yaşlılarımızın günlük sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Memnuniyetlerini de takip ediyoruz."

Yaşlılara gündüzlü bakım evleri hizmeti sunulduğunu, bakım altındaki yaşlılara sosyal, psikolojik, hukuki destek hizmeti de verildiğini ifade eden Kaya, ev tipi bakım modelinin de yaygınlaştırıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde 47 yaşlı yaşam evinde yaklaşık 180 yaşlıya hizmet verildiğini, gelecekte bunun sayısını da artırmak istediklerini aktaran Kaya, bu modeli kimsesiz, bakıma muhtaç yaşlılar için yaygınlaştıracaklarını ancak önceliklerinin yaşlıların ailelerinin yanında desteklenmesi olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'de özgürlük ve huzur içinde yaşanıyor"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de dünyada 70 milyona yakın aktif göçmen olduğunu, Türkiye'de de 3,5 milyon aktif göçmen bulunduğunu belirtti.

Sevdiklerinden, vatanından uzak kalmanın ne demek olduğunun empati yapılarak anlaşılabileceğine vurgu yapan İbiş, Türkiye'de özgürlük ve huzur içinde yaşandığını ifade etti.

İbiş, "Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı bugün biz parçalanmış, iç savaşla uğraşan bir ülkeydik. Kimimiz ölmüş, kimimiz bu topraklardan göçmüş olurduk. Bizi kabul edebilecek bir yer olacağını da zannetmiyorum." dedi.

Ülkelerin yerlerinden edilmiş insanlara karşı yürüttüğü politikaların insanlık sınavı olduğunu, Türkiye'nin de bu sınavdan geçtiğini belirten İbiş, Batı'nın çok az sayıda göçmen kabul ettiğini, seçim yaparak dezavantajlı çocukları almadığını, mesleği olan çalışıp üretibilen insanlara kapılarını açtığını ve "ayrımcılığın alası"nı yaptığını ifade etti.

İbiş, yaşlıların topluma katkı sağlamalarına imkan yaratarak bilgeliklerinin sonraki kuşaklara aktarılmasını isteyerek, paylaşma ve dayanışma kültürünün sorumluluk teşkil ettiğini kaydetti.

- "Yaşlılık veri tabanı oluşturulmalı"

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete de yaşlılık veri tabanın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yaşlı bireylerin bakımı için kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkati çeken Özmete, özellikle yaşlı çiftler ve yalnız kalanlar için evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşmasının önemine değindi.

Uzun yaşam nedeniyle artan Alzheimer, demans ve diğer kronik hastalıklar nedeniyle ihtisaslaşmış kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özmete, birçok ülkede uygulanan yaşlı bakımı sigorta sistemi uygulamasına geçilmesinin önemine dikkati çekti.

Özmete, evde bakım için illerde bakıcı havuzu sisteminin oluşturulması gerektiğini belirterek, evde bakıma ihtiyaç duyanlara bakıcıların buradan temin edilmesinin istihdama da katkı sağlayacağını kaydetti.