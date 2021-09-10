Yaşlı adam yaralandı köpek yardımına koştu
Kafasına ağaçtan kendi düşen yaşlı adam bayılıyor. Köpek yardımına koşuyor kediyi azarlıyor.
Kafasına ağaçtan kendi düşen yaşlı adam bayılıyor. Köpek yardımına koşuyor kediyi azarlıyor.
Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada
Pendik'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Önce kızı, sonra kendisi atlayarak kurtuldu
Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve merdiven boşluğuna atlayarak kurtulmaya çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi daha ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildikten sonra hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.