Yaşlı adam yaralandı köpek yardımına koştu

Önce kızı, sonra kendisi atlayarak kurtuldu

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve merdiven boşluğuna atlayarak kurtulmaya çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi daha ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildikten sonra hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.