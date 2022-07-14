Yaşlanırken beyninizi güçlü tutmanın 7 yolu
Siz yaşlanırken hafızanız ve genel bilişsel yeteneklerinizde bazı kayıplar olur. Ancak tıpkı fiziksel sağlığınızda olduğu gibi, yaşlanmanın beyniniz üzerindeki etkilerini azaltmanız mümkün. Yaşlandıkça beyni keskin tutmak ve yaşa bağlı işlevlerdeki düşüşü azaltmak için beyin plastisitesi artırmanız gerekiyor. İşte beyni güçlendirmek ve yaşlandıkça maksimum kabiliyetinde çalışmasına yardımcı olmak için 7 teknik.
DOĞRU BESLENİN
Sağlıklı bir diyet, iyi bir uyku ve egzersizin sağlıklı bir vücudun anahtarı olduğunu biliyoruz ancak bu, beyni de içerir. Diyet, özellikle yaşlandıkça, zihnimizin keskinliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Fiziksel sağlık için öncelik vereceğiniz besleyici gıdaların çoğu (yapraklı sebzeler, kuruyemişler, meyveler ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar gibi) sağlıklı bir beyni de destekler. Buna karşın uzmanlar şeker tüketiminin azaltılmasını öneriyor. Şeker yüksekliği beyin bulanıklığı ve halsizliğe neden oluyor.
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Kronik stresin olumsuz etkileri, hem beynin hem de vücudun hızlı yaşlanmasıyla bağlantılıdır. Önce kendinizle bağlantı kurarak stresi kontrol altına almalısınız. Stresli hissettiğinizde birkaç derin nefes alıp verin, hayvanlarla vakit geçirin, sevdiğiniz şeyleri yapmayı deneyin. Günlük tutmanın stresi azalttığı ve beyninizi esnettiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Her gün önemli noktaları ve gözlemleri hatırlatan bir paragraf, hatta birkaç cümle, nöronları birbirine bağlı tutmanın iyi bir yolu.
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ZİHİN OYUNLARI OYNAYIN
Yeni hobiler veya bilgiler öğrenmek gibi, mevcut zihinsel becerilerin güçlendirilmesi de beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Satranç, bulmaca, yapboz gibi zihinsel aktivitelere katılarak beynin keskin kalmasını destekleyebilirsiniz.
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HAREKET EDİN
Egzersiz, vücut yaşlandıkça hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın anahtarıdır. Hareket, vücudun diğer bölgelerine yaptığı gibi beyne giden kan akışını iyileştirerek sağlıklı beyin hücrelerini destekler. Yaşlandıkça, beynin hipokampus adı verilen bölgesi küçülür. Aerobik egzersizin bunun önüne geçtiği, hafıza testi puanlarını iyileştirdiği araştırmalarla desteklenmiştir.
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SOSYAL BAĞLANTILAR KURMAYA DEVAM EDİN
Aile ve arkadaşlarla sosyal ilişki de nöronları harekete geçirmenin önemli bir yoludur. Araştırmalara göre asosyallik, biz yaşlandıkça önemli bir stres kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla bilişsel gerileme, daha yüksek depresyon riski ve daha erken ölümle de bağlantılı. Aile ve arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirmeyi ihmal etmeyin; gönüllü organizasyonlara, kitap kulüplerine, kurslara katılarak sosyal çevrenizi genişletin.
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YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN
Öğrenme kapasitesi yaşam boyu devam eder. Yeni beceriler ve bilgiler öğrenerek beyin egzersizi yapmak, beyin plastisitesini ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olur. Journals of Gerontology'de Temmuz 2020'de yapılan küçük bir araştırma, üç ay boyunca birden fazla yeni beceri öğrenen 58-86 yaş arasındaki yaşlı yetişkinlerin, sadece bir buçuk ayda bilişsel değerlendirmelerde daha yüksek puanlar aldıklarını ortaya koydu. Çalışma katılımcıları çizim, dans ve yeni bir dil gibi yaratıcı yeni hobiler öğrendi. Kaynak: Pembenar
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