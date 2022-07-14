Yaşlanırken beyninizi güçlü tutmanın 7 yolu

Sağlıklı bir diyet, iyi bir uyku ve egzersizin sağlıklı bir vücudun anahtarı olduğunu biliyoruz ancak bu, beyni de içerir. Diyet, özellikle yaşlandıkça, zihnimizin keskinliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Fiziksel sağlık için öncelik vereceğiniz besleyici gıdaların çoğu (yapraklı sebzeler, kuruyemişler, meyveler ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar gibi) sağlıklı bir beyni de destekler. Buna karşın uzmanlar şeker tüketiminin azaltılmasını öneriyor. Şeker yüksekliği beyin bulanıklığı ve halsizliğe neden oluyor.