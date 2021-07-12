Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar'ı kim öldürdü?
Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? ABD'de yaşanan vahşi cinayetin acısı Türkiye'de hissedildi. Cuma günü kaçırılan Türk anne Yasemin Uyar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu. Haber ABD'de son dakik gelişmesi olarak duyuruldu. Tüm dünyadan vahşi cinayete tepkiler gelirken vatandaşlar da Yasemin Uyar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? Yasemin Uyar neden öldürüldü?
Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? ABD'de yaşanan vahşi cinayetin acısı Türkiye'de hissedildi. Cuma günü kaçırılan Türk anne Yasemin Uyar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu. Haber ABD'de son dakik gelişmesi olarak duyuruldu. Tüm dünyadan vahşi cinayete tepkiler gelirken vatandaşlar da Yasemin Uyar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? Yasemin Uyar neden öldürüldü?
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Geçtiğimiz cuma günü kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç anne Yasemin Uyar'ın vahçice öldürüldüğü ortaya çıktı. ABD'de yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Kan donduran cinayeti Yasemin Uyar'ın eski sevgilisi Tyler Rios tarafından işlenmiş. Tyler Rios'un sorgusu sürerken insanlar Yasemin Uyar'ın kim olduğunu ve neden öldürüldüğünü araştırıyor.
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Yasemin Uyar kimdir?
Yasemin Uyar ABD'nin New Jersey eyaletimnde yaşıyordu. Yasemin Uyar 24 yaşında genç bir anneydi. Yasemin Uyar bir eczanede çalışıyordu. Yasemin Uyar eski sevgilisi Tyler Rios tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi.
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Yasemin Uyar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Annesi Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un, bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini belirtti ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ifade etti.
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Yasemin Uyar'ı kim öldürdü?
ABD New Jersey'de kaçırılan Türk anne Yasemin Uyar eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldü. Çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian babasının yanında bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış.
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