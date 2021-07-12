Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar'ı kim öldürdü?

Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? ABD'de yaşanan vahşi cinayetin acısı Türkiye'de hissedildi. Cuma günü kaçırılan Türk anne Yasemin Uyar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu. Haber ABD'de son dakik gelişmesi olarak duyuruldu. Tüm dünyadan vahşi cinayete tepkiler gelirken vatandaşlar da Yasemin Uyar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Yasemin Uyar'ı kim öldürdü? Yasemin Uyar neden öldürüldü?