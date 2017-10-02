Yaşar Güler'den CHP'ye SİHA tepkisi

02.10.2017 11:10:20

TBMM'deki yeni yıl resepsiyonunda Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, silahlı İHA'larla ilgili tartışmalara tepki gösterdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, ‘SİHA'yı nasıl görüyorsunuz' sorusuna “Piyade tüfeğiyle aynı görüyoruz” dedi. Güler, “O kadar vazgeçilmez” sözleri üzerine de, “Evet” karşılığını verdi.

Org. Güler, PKK'nın bir yüzbaşını şehit ettiği Şırnak saldırısı hatırlatılarak, bu tip olaylar olabilir mi diye sorulması üzerine de “Her şey olabilir” dedi.

KILIÇDAROĞLU VE TANRIKULU SİHA'LARA KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu SİHA'yla öldürülen teröristlere 'Orada Piknik yapıyolardı" diye sahip çıkmış SİHA'ların varlığından rahatsız olmuştu.