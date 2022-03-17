Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe konuk olarak katılan Yaşar Alptekin öğrencilere “Paralı bir cehenneme mi gitmek istiyorsunuz, parasız bir cehenneme mi gitmek istiyorsunuz?” diye sordu. Alptekin devamında şunları söyledi: “Bakın kadına, uyuşturucuya, alkole para verirsiniz…. Sizi cehenneme götürecek ne kadar şey varsa para…” Alptekin'in bu sözlerine tepki gösteren öğrenciler, “Kullandığınız kavram yanlış değil mi? Kadına para vermek nasıl bir söylem” diye tepki gösterirken Alptekin ise öğrencilere şu yanıtı verdi: “Arkadaşım detaya girmeyeyim… Genelev kadınında bahsediyorum... Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam” (Evrensel)