Yaşam Ayavefe’ye yönetilen iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı

Son bir haftadır basında, Halil Falyalı cinayetini azmettirdiği iddia edilen Yaşam Ayavefe’ye dair haberler yayınlanmaya devam ediyor. Haberlerde Yaşam Ayavefe’nin Halil Falyalı cinayeti için yüklü miktarda para ödediği, İran vatandaşı olduğu, Interpol tarafından da kırmızı bültenle arandığına yer veriliyor.

Ancak iddalarla Yaşam Ayavefe'nin herhangi bir bağlantısının olmadığı ve hedef şaşırtmaya yönelik içerikler olduğu anlaşıldı. İranlı olduğu idda edilen Yaşam Ayavefe'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mersinli olduğu, ailesi de dahil olmak üzere hiçbir yakınının İran ile bir bağlantısı olmadığı belirlendi.

Halil Falyalı davasında hiçbir tanık ve itirafçı tarafından zikredilmeyen Yaşam Ayavefe'nin azmettirici olduğuna dair de mantıklı bir açıklama getirilemiyor.

Öte yandan Yaşam Ayavefe'ye dair Interpol'ün de herhangi bir yakalama kararı çıkarmadığı görüldü. Interpol'ün web sitesinde yayınlanan listelerde Yaşam Ayavefe'nin hiçbir kategoride aranmadığı, suç kaydının olmadığı belirlendi.

Asılsız iddialarda bulunan, kendisini hedef gösteren ve bunun yayılmasını sağlayan herkesle ilgili hukuki süreci başlattıklarını bildirdiler.

Yaşam Ayavefe Kimdir?

Yaşam Ayavefe iş insanı, girişimci ve proje geliştiricisidir. 1984 yılında Adana ilinin Merkez mahallesinde dünyaya gelmiştir. İncirlik üssünde görev yapan bir babanın ortanca oğludur. 2004-2012 yılları arasında Voipplanet, Delsim Communications, Mediatel ve Globalink gibi uluslararası şirketlerde telekomünikasyon ve siber güvenlik alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Yazılım Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Yaşam Ayavefe, 2015 yılında dönemin Turizm Bakanı tarafından yılın en iyi iş adamı ödülüne layık görülmüştür. .