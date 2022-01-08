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TIMETURK / YAŞAM / Uğur İncik kimdir?

Uğur İncik kimdir?

08 Ekim 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Uğur İncik, üniversiteyi turizm meslek bitirmiş olsada her zaman internet üzerine ilgisi vardı.

29 Dakika Önce
2022-01-08 12:24:57
Uğur İncik kimdir?

Daha 11 yaşındayken programlama, sosyal medya ve web tasarımı ile ilgilenmeye başladı. Ailesinin desteği ile bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Hayatının bir döneminde oyunculuk yaparak başarısıyla adını duyurdu. 2019 yılında “Antalya Hakkında” haber/medya sayfasını kurdu. Ve bütün Antalya'ya adını duyurmayı başardı. Antalya Hakkında ismi ve logosuyla patentini alarak marka haline geldi. Sosyal medyanın bu günlere geleceğini daha o günlerde gören vizyoner iş insanı Uğur İncik bu alanda da başarılı çalışmalara imza attı.

Farklı alanlarda da çalışmaları ve girişimleri olan Uğur İncik, Salus Medya şirketini kurdu. Bütün projeleri 2021 yılı itibarı ile Salus Medya çatısı altında toplamıştır.

Uğur İncik, "Bazı insanlar lider doğar" sözünün bir ispatıdır adeta. Genç yaşına rağmen girdiği her alanda başarılı olacak donanıma doğuştan sahiptir. Ailesinin desteğini de arkasına alan İncik, kuşkusuz gelecekte de gençlere ilham veren daha pek çok çalışmaya ve girişime imza atacaktır.

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Uğur İncik, Antalya haberlerini son dakika olarak https://www.antalyahakkinda.com/üzerinden yayınlamaya başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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