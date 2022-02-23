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TIMETURK / YAŞAM / Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de hayatını kaybetti

Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görevli olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

48 Dakika Önce
2022-02-23 09:06:55
Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

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