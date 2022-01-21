Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.
2022-01-21 12:43:51
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Malatya'da gözaltına alındı.
Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü. .
YORUMLAR (0)