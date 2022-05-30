Okullar haziranın kaçında kapanıyor? 3 aylık tatil ne zaman 2022? Üç ay tatile kaç gün kaldı?

Okullar haziranın kaçında kapanıyor? Haziran ayının gelmesiyle velilerin en sık araştırdığı konu 'okulların ne zaman kapanacağı' oldu. MEB açıklaması beklense de takvim aylar öncesinde yayımlandı. O halde okullar ne zaman kapanacak? 3 aylık tatil ne zaman 2022? Üç ay tatile kaç gün kaldı? İşte yanıtı...