Okullar haziranın kaçında kapanıyor? 3 aylık tatil ne zaman 2022? Üç ay tatile kaç gün kaldı?
Okullar haziranın kaçında kapanıyor? Haziran ayının gelmesiyle velilerin en sık araştırdığı konu 'okulların ne zaman kapanacağı' oldu. MEB açıklaması beklense de takvim aylar öncesinde yayımlandı. O halde okullar ne zaman kapanacak? 3 aylık tatil ne zaman 2022? Üç ay tatile kaç gün kaldı? İşte yanıtı...
2022-05-30 13:34:59
Haziran ayının gelmesiyle velilerin en sık araştırdığı konu "okulların ne zaman kapanacağı" oldu. MEB açıklaması beklense de takvim aylar öncesinde yayımlandı. O halde okullar ne zaman kapanacak? 3 aylık tatil ne zaman 2022? Üç ay tatile kaç gün kaldı? İşte yanıtı...
Okullar haziranın kaçında kapanıyor?
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Ara tatilin ardından öğrenciler 3 aylık tatili bekliyorlardı.
MEB takvimine göre 2. dönem 17 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman balayacak?
Yeni eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.
3 aylık tatil ne zaman 2022?
MEB takvimine göre 3 ay tatil 17 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlamış olacak.
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