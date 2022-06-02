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Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar şiiri?

Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Necip Fazıl'ın dillere dolaşan ve halk arasında 'Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar' satırlarıyla akıllarda kalan şiiri sıklıkla araştırılıyor. İşte Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri...

2 Saat Önce
2022-06-02 17:39:44
Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar şiiri?

Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Necip Fazıl'ın dillere dolaşan ve halk arasında "Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar" satırlarıyla akıllarda kalan şiiri sıklıkla araştırılıyor. İşte Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri...

Beklenen

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni,

Gelme, artık neye yarar?

Necip Fazıl Kısakürek .

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