Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar şiiri?

Necip Fazıl Kısakürek - Beklenen şiiri | Necip Fazıl'ın dillere dolaşan ve halk arasında 'Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar' satırlarıyla akıllarda kalan şiiri sıklıkla araştırılıyor. İşte Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri...