Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül hayatı

Muhammed Serkan Gül kimdir? Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı yönetim kurulu başkanı Muhammed Serkan Gül ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

Sosyal medyadaki paylaşımları ile adından söz ettiren, çıkardığı kitaplar ile okuyucularıyla buluşan Muhammed Serkan Gül'ü tanımak isteyen internet kullanıcıları “Muhammed Serkan Gül kimdir' sorusuna yanıt arıyor.

MUHAMMED SERKAN GÜL'ÜN HAYATI

Muhammed Gül, 1984 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 3 çocuklu ailenin ortanca oğludur. Muhammed Serkan Gül, inşaat, işletmecilik ve tekstil işleri ile uğraşıyor. Son dönemde yazdığı kitaplarla da gündeme gelen Gül, Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Vakfın Onursal Başkanlığı'nı ise Sedat Peker yapıyor. Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, 1982 yılında kuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.