Mahsun Aydın ; Müzik kariyerime nasıl başladım? Yeni başlayacaklara tavsiyeler!

Müzik sektöründe çalışmalarıyla ön plana çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Türk müzisyen Mahsun Aydın, “Müzik kariyerime kaldığım yerden devam ediyorum!” diyerek bu alanda yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgisi bulunduğunu belirten Mahsun Aydın, tarzına uygun sanatçıların sıkı birer takipçisi olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Kimse başarıyı kolay bir şekilde elde etmiyor. Yoğun ve sistemli çalışmak gerekiyor. Bu nedenle bir şeylerden fedakârlık etmek çok önemli. Ben de açıkçası bu anlayış ile müzik sektöründe profesyonel çalışmalarda bulundum. Kaldığım yerden müzik kariyerimi ilerlettiğimi söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Müzik Sektöründe Yer Almak Beni Keyiflendiriyor

Müzik sektöründe yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu, çalışmalarını profesyonel olarak sürdüreceğini ifade eden Mahsun Aydın, “Müzik, insanı mutlu eden bir enstrüman. Dolayısıyla tarzına uygun şarkı dinleyen ve mutlu olmayan bir insan görmedim. İnsanın kendini iyi hissetmesini sağlayan en güzel araçlardan biri müzik. Bu nedenle müzik sektöründe yer almak, yaratıcılığımı kullanarak şarkı çalışmalarında bulunmak beni çok mutlu ediyor. Şarkılarımla pek çok insanın hayatına dokunduğumu düşünüyorum.” sözleriyle müziğin kendisi için neyi ifade ettiği ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeni Parçalarımla Hayranlarımın Karşısındayım

Yeni projelerde bulunduğunu, hayranlarına pek çok yenilik sunduğunu ifade eden Mahsun Aydın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yeni parçalarımla hayranlarımın karşısındayım. Single çalışması yaptım. İki adet çalışmam olduğunu söyleyebilirim. “Armor” ve “Feeling” tekli çalışmalarım. Açıkçası sistemli ve yoğun bir şekilde çalıştım. Bu nedenle çalışmalarımın neticesini gerçekten çok merak ediyorum. Benim için hayranlarımın düşünceleri ve yorumları çok önemli. Dolayısıyla onların yorumlarını heyecanla bekliyorum!”

Çok Yoğun Bir Şekilde Çalıştık

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Mahsun Aydın, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Çok yoğun bir şekilde çalıştığımız açık yüreklilikle söyleyebilirim. Sonuçta başarı için fedakârlık önemli. Yeri geldi uykusuz günlerimiz oldu. Ama hayranlarıma sunduğum çalışmalarım, gerçekten istediğim gibi oldu. Yapmak istediklerimi, yoğun çalışmalarım sonucunda gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu bağlamda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa mental anlamda kendimi çok daha yorgun hissedebilirdim. Artık yeni projeler yapabileceğimi düşünüyorum.”

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