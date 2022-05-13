La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? Büyük sıkıntı ve dertlerden kurtulmanın anahtarı olarak alimler tarafından tavsiye edilen duanın manasını sizler için derledik. Peki ama La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin Türkçe manası ve Arapça okunuşu...

Büyük sıkıntı ve dertlerden kurtulmanın anahtarı olarak alimler tarafından tavsiye edilen duanın manasını sizler için derledik. Peki ama La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin Türkçe manası ve Arapça okunuşu...

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin duası birçok kişinin bir muradı olduğunda ettiği dualardan biridir. Hazreti Yunus (a.s.) tarafından edilmiş olan ve Onun balığın karnından çıkmasını sağlayan bir duadır.

"La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin" Türkçe manası

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum.

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin Arapça

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin Enbiya Suresinin 87. ayetinde geçen bir duadır. Arapçası aşağıdaki gibi yer alır.

"La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin nedir, nerede okunmuştur?

Yunus (a.s.) bir peygamberdir. Gönderilmiş olduğu kavmine dini tebliğ edip onları dine davet etmitir. Fakat kavminin iman etmediğini görüp çabalamasına rağmen artık iman edeceklerine inanamadığı için öfkeli bir şekilde kavminin başına gelebilecek musibetlerden kendisini koruyabilmek için kavmini terk ederek gitmişti.

Fakat kavmi imana gelmişti ve Yunus (a.s.)'ın bundan haberi yoktu. Kavminin başına haber verdiği felaketin gelmediğini görünce kavminin kendisi ile alay edeceğini düşünen Yunus (a.s.) kızgın bir şekilde oradan ayrılıp bir gemiye bindi.

Yolculuk yaptığı gemi yükün fazla gelmesi nedeni ie batacakken yükünü hafifletip gemiyi kurtarabilmek için bir kişinin denize atlaması için çekilen kura kendisine çıktığı için denize atlamak zorunda kaldı.

Denize atlayınca denizde bulunan büyük bir Balık Yunus (a.s.)'ı yuttu. Yunus (a.s.) balığın karnındayken “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” duasını okudu. Bunun üzerine Allah Kalem suresinde Yunus (a.s.)'ın tesbih edenlerden biri olmamış olsaydı kıyamet gününe kadar Onu balığın karnında bırakacağını bildirdi. Fakat Yunus(a.s.)'ın Allah'a duaya, tesbihe ve tevbeye sarılması ile Allah duaya icabet etti ve hem kendisini içinde bulunduğu balığın karnından hem de yaşamış olduğu suçluluk duygusunun kendisinde bıraktığı kederden kurtardı.