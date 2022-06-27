Irmak Muştu kalıcı kaş makyaj uygulaması hakkında bilgiler verdi

Güzellik uzmanı Irmak Muştu son yılların trendlerinden biri olan kalıcı makyaj hakkında açıklamalarda bulundu.

Irmak Muştu kalıcı makyajı renkli pigmentlerden oluşan doğal su bazlı boyanın, cildimizin üst derisi (epidermis) olan bölgesine aşılanması olarak değerlendirirken “kaş, dudak, kirpik dibine cilt için hazırlanmış özel pigmentlerin ince iğneler ile cildin alt katmanına bırakılmasına kalıcı makyaj denir. Ve her zaman bakımlı görünmek isteyen zamanı olmayan zaman kısıtlaması olan herkesin ilk başvuru yaptığı işlemleri başında gelmektedir.” Dedi.

Irmak Muştu kalıcı makyaj kaş uygulamasında microblading, kıl tekniği, pudralama tekniği, dolgu tekniği, 3D kıl tekniği gibi birçok tekniğin uygulandığını belirterek kalıcı makyaj kaş uygulaması kalem ve diğeri cihaz olmak üzere 2 yöntem kullanılarak yapılır. Micro iğneleri pigment ile buluşturup cilt altına vermesidir. En doğal teknikler arasında yine sırayı kalem tekniği olarak da bilinen microblading uygulaması yer alır. Kalıcı makyaj kaş tekniği uygulaması ağrılı acılı bir uygulama değildir uygulama öncesi kaşa bölgesel bir anestezi kremi sürülür ve ardından streç ile kapatılarak yarım saat bekletilir ardından kaşa şekil verilerek uygulama yapılır. Anestezi uygulaması tüm makyaj işlemlerinde yapılmaktadır. Uygulama sonrası 2 hafta hamam sauna, buhar banyosu, havuz, deniz ve güneşlenme olmamalıdır. Kaş uygulaması kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğinden dolayı kalıcılığı 2 ila 3 sene arasında değişmektedir