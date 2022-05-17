İMAM HATİP OKULUNDAN ANLAMLI HAYIR KERMESİ VE KONFERANS

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun Okul Aile Birliği tarafından hayır kermesi düzenlendi.

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği tarafından hayır kermesi düzenlendi. Kermesin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve ilçe protokolü birlikte gerçekleştirdi.

Kermese, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, öğretmenler, öğrenciler ve birçok veli katılım sağladı. Hayır kermesi Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit'in yaptığı dua ile açılırken, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kurdele kesiminde yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimize hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. Açılış sonrası Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve protokol okulun velileri tarafından sergilenen el emeği ürünleri gezerek kermes hakkında bilgi aldılar.

Gençlerle Sohbet

Hayır kermesinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Sümeyye Hanım'ın daha öncesinde gençlerimize bir konferans sözü vardı. O zaman ufak tefek aksaklıklardan dolayı katılamadı ve şimdi geldi. Bugün de hayır kermesimizin açılışına vesile oldu, Sümeyye Hanım da hakikaten bu kadar yoğun programına rağmen, gençlere olan sevgisi, onlara olan muhabbetinin bir göstergesi olarak burada gençlerle karşılıklı bir sohbet imkanı bulacak. Ben Çekmeköy halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Sümeyye Erdoğan Bayraktar sunumunu yapmak için okulun konferans salonuna geçti.

“İdeallerimiz Neye Göre Şekillenmeli” konferansı

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “İdeallerimiz hedeflerimiz doğrultusunda yapacağımız bütün çalışmaları kendi öz kaynaklarımızdan hareketle yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda bizim örnek almamız gereken Kur'an, Hz. Muhammed (s.a.s.) hayatıdır. Ayrıca Mevlana gibi büyük alimlerimizin görüşlerine müracaat etmeliyiz” dedi.

Örnek Ahlak

Kur'an ve Sünnet ışığında Müslümanlar olarak, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir sorumluluğun olduğunu unutmamalıyız.

Gelenekle “Gelenekçiyi” birbirinden ayırmalıyız

Bir tarafta kadını aile ortamından özünden koparan bir gelenek varken, diğer tarafından din adına kadını hayatın dışına itmeye çalışan bir gelenek var. Bizim topluma fayda sağlayan geleneklerimiz var, bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Yalnız geleneklere yerleşmiş, din, ahlak ve kültürle bağdaşmayan bazı uygulamaların, din adına kadınları da aileleri de çeşitli mağduriyetlere ve zulümlere sürüklediğini, acı bir şekilde görüyoruz.

Ailede babanın veya erkeğin kavvamlığını adaletli ve merhametli bir sorumluluk ve bununla beraber gelen haklar boyutundan çıkarıp, merhametsiz ve adaletsiz bir baskı aracına çevirmek ilk başta Allah'ın rızasına aykırıdır. Hayalimiz, kadının da erkeğin de geleneklerin veya Batı'nın baskısıyla değil, dinimizin ve kültürümüzün getirdiği sorumluluklar ve haklar çerçevesinde yaşadığı, potansiyelini iradesiyle gerçekleştirebildiği, adaletin hakim olduğu bir aile ve toplumdur.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kendi hayatından kesitlerle örnekler verdi. Yaşadığı sıkıntılara rağmen hiçbir zaman için ilkelerinden taviz vermediğini dile getirdi. Konferansta zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Program, soru ve cevap şeklinde son buldu.