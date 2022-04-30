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TIMETURK / YAŞAM / İlkan Akkac Kimdir? Nereli?

İlkan Akkac Kimdir? Nereli?

Futbolcu olarak dikkatleri üzerine çeken ilkan Akkac 24.07.1997 yılında Almanya’da Remscheid dünyaya gelmiştir. Aslen Afyon Dinarlı olan İlkan Akkac, geçirdiği sakatlıktan sonra çok sevdiği futbolu bırakmak zorunda kaldı.

3 Saat Önce
2022-04-30 16:50:29
İlkan Akkac Kimdir? Nereli?

Profesyonel olarak, 'Kayserispor, Eskişehir, Sivasspor' gibi büyük kulüplerde forma giyen İlkan Akkac yasadığı talihsiz sakatlıktan sonra futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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4 Büyük kulüplere transfer olmak üzere iken yaşadığı talihsiz sakatlık ve ailesi isteği üzerini futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Futbol hayatındaki başarıyı İş hayatında elde etmeyi başardı.

Kurduğu şirketle Almanya'da Leverkusen Remscheid açan Türkiye'de Ankara'da açan başarılı iş adamı İlkan Akkac kurduğu şirkete IM Guard Security GmbH adı verdi.

İş hayatındaki başarıyı yeni bir atılım yaparak- IM Cars Autovermietung (Araba Kiralama) Leverkusen'de kurarak tüm ünlü isimlere araba kiralama hizmeti vererek adından söz ettirmeyi başardı. Yeni yatırımlarını Amerika'da yapmayı planlayan genç iş insanı İlkan Akkac en büyük otomobil floşuna sahip olmayı ve uluslararası hizmet vermeyi planladığını belirtti.

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