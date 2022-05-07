İlkan Akkac hakkında merak edilenler

Profesyonel olarak, 'Kayserispor, Eskişehir, Sivasspor' gibi büyük kulüplerde forma giyen İlkan Akkac yasadığı talihsiz sakatlıktan sonra futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Büyük kulüplere transfer olmak üzere iken yaşadığı talihsiz sakatlık ve ailesi isteği üzerini futbolu bırakmak zorunda kaldı. Futboldan sonra iş hayatına atılan İlkan Akkac ilk yatırımını leverkusende başladı.

Almanya ve Türkiye'de şirketi bulunan başarılı iş adamı ilkan Akkac IM CARS AUTOVERMİETUNG GMBH , İstanbul'da faaliyete geçirmeyi düşünüyor.

Leverkusen'de Spor Arac kiralama işi ile ilgilenen iş adamı, ilkan Akkac, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların özellikle kiralık araç konusunda yatırımlarını değerlendirmelerinin en makul yatırım yöntemi olacağını belirtiyor. Tek bir araçla bile kiralık araç piyasasına yatırım yapmanın, kiralama bedelinden elde edilecek gelirle kısa bir sürede aracın kendisini amorti edeceğine dikkat çeken ilkan Akkac, özellikle yaz aylarında talebi artan kiralık araç piyasasının yatırım için en makul piyasalardan biri olduğunu belirtiyor.

Başarılı olmasına rağmen kendini bozmayan Mütevazı ve hayır sever iş adamı İlkan Akkac , Afrika 'da 3 Su kuyusu ve ihtiyacı olan ailelere 1.000 Yardım Paketi Bağışladı .Durumu İyi olmayan ailelere yardım etmeye devam ediyor .

Eğitimini Almanya'da Özel okul'da 4 Yabancı dile hakim olan ve Kurduğ Şirketi ilerliyen zamanda İspanya Ve İngiltere de Temsil etmek istediğini dile getirdi.