“Her iyilik bir sadakadır” sloganını akıllara kazıyan dernek, dernekten öte yardım eli, sessizlerin sesi… Sadakataşı Derneği

Sadakataşı Derneği, yardımlaşma kültüründe ki naifliği yaşatmak için sadaka taşları modelini örnek almakta olan misyonuyla insanların kalbine dokunuyor.

Misyonunun gereği olarak sadece Türk yurtlarını değil tüm dünya yoksullarını, gariplerini ve yetimlerini gözetip kolluyor. Sadece gözetmekle kalmıyor kalıcı projeler de üretiyor. Dernek misyon ve vizyonlarında sadece lafta kalmıyor dünyanın dört bir yanına koşturuyor, dokunmadığı mazlum kalmayacak şekilde çabalıyor.

Sadakataşı Derneğinin Diğer Misyonları

• Sadakataşı Derneği, insanı insanca yaşamaktan alıkoyan engelleri kaldırmak düsturuyla kuraklığın hüküm sürdüğü, sularının kirli olduğu coğrafyalarda kuyu açmaya halen devam ediyor.

• Sadakataşı Derneği, kime yardım diye sorulan sorulara, ihtiyacı olan herkese diye cevap verebilmek adına felaketlerde veya savaşta ailesini kaybetmiş yetimlere sahip çıkmayı ilke edinmiştir.

• Sadece olunca değil olmadan öncesini de düşünen dernek afet veya savaş hallerine hazırlıklı olabilmek adına sıkıntılı bölgeye acil yardım göndermeye hazır ekipleri ve donanımlarıyla insanlığın hizmetindedir.

• Bir diğer misyonu ve belki de en önemlilerinden biri de Yüce Dinimiz İslamiyet'i uzak ümmet coğrafyalarındaki kardeşlerimize daha iyi anlamaları ve yaşayabilmeleri için Dini Bilgiler Eğitim seti dağıtmanın gururunu yaşıyor.

• Derneğin bir diğer misyonu da kötü sağlık şartlarında yaşayan yaşlı insanların katarakt hastalığını tedavi ederek görmelerine yardımcı olmaktır.

• Sadakataşı Derneğinin özellikle hassas olduğu bir diğer noktada zulme uğramış onurları hiçe sayılmış olan toplumların yanında olabilmek adına politikaya etki etmektir.

Sadakataşı Derneğinin Vizyonu ve Kurumsal İlkeleri

İncitmek ve onur kırmaktan kaçınmak ve dağıtımlarda, ifşa etmeden aleni olmak ilkelerini benimsemiş dernek kurulduğu 2010 yılından itibaren savaş, kuraklık, salgın, yoksulluk sebepleriyle yakınlarını kaybeden zor günler geçiren yetim, öksüz, dul kalmış insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için tüm insani yardımları yapmaktadır.

Dernek, zor şartlardaki çocuklara eğitim görmeleri için, onları geleceğe hazırlamak adına ve elbette dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için cami ve mescit yapımları gerçekleştirerek onların hayatına her alanda yardımcı olmaktır.

Kalıcı kardeşlikler oluşturmak ilkesiyle birlikte çalıştıkları bölge insanlarını tanıyarak hiçbir zaman dil, din, ırk ayrımı yapmadan yardımlarını tüm mazlum coğrafyalara taşımaktadırlar.

Sadakataşı Derneğinin Projeleri ve Gönüllü Olmak

2010 yılından bu yana inanılmaz güzel projelere imza atmış bu güzide derneğin projeleri nelerdir?

RAMAZANDA BİRİZ SOFRADA BERABERİZ PROJESİ:

Başta Türkiye olmak üzere 30 farklı ülke ve 100'ün üzerinde bölgede ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekât, fitre ve bayramlık kıyafetler dağıtılacaktır. Ayrıca pandemi yüzünden maddi gelir seviyesinde daralma yaşayanlara, yaşlı ve hasta sahiplerine de 200 TL'lik alışveriş kartları dağıtılacaktır.

YEMEN CAN DERDİNDE İYİLİK BİZİM ELİMİZDE

Dünyada en büyük insanlık dramlarından biri Yemen'de yaşanıyor. Ülkede her 10 dakikada bir çocuk açlıktan yaşamını yitiriyor. Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahiplerine acil yardımlarla destek oluyor.

ADAĞINIZ VAR UNUTMAYIN

Adak, şükür, akika olarak bağışlanan kurbanları yıl sonunda belirlenmiş olan ülkelerde kesimlerini gerçekleştiriyorlar. Yetimhanedeki yetimlere, mülteci kamplarına ve çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettiren ailelere ekonomik anlamda destek oluyorlar.

2020-2021 KIŞ İYİLİK KOLEKSİYONU PROJESİ

Başta Türkiye olmak üzere Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanları da kapsayan kış çalışmalarında ‘‘2020-2021 Kış İyilik Koleksiyonu'' kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet yardımlarında bulunuldu.

GAZZE'YE ABDÜLHAMİD HAN ANAKOLU PROJESİ

Kadınlar komisyonu önderliğinde İsrail ablukasında bulunan Gazze'nin en önemli sorunlarından biri olan eğitim sorununa deva olabilmek adına yapılan bir projedir.

200 öğrencinin eğitim görmesi planlanmakta olan projede 7 derslik, oyun parkı, bilgisayar odası ve kütüphane de olacaktır.

İDLİB'TE BİRİKET EVLER PROJESİ

Suriyeli mültecilerin barınma sorununa yardımcı olabilmek için 1800 evlik İdlib Briket ev projesi tamamlanmıştır. Yeni hedef olarak 5000 ev projesine devam edilmektedir.

ARAKANLILAR İÇİN GELİR TEMİNİ PROJESİ

Sadakataşı Derneği Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri ve ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için çeşitli yardımlarda bulunmakta.

Bu projelerin dışında Sadakataşı Derneği pek çok ülkeye, pek çok mazluma, yetime, dula, açlık sorunu yaşayanlara, su sıkıntısı yaşayanlara, eğitime muhtaç olan fakir fukaraya tüm içtenliği ve gayretiyle yardıma ve el uzatmaya devam etmektedir.



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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.