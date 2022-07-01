Müzisyen ve İş Adamı Gürkan Şen kimdir, gerçek adı ne? GRKS3N kaç yaşında, şarkıları, Promoları ve Instagram hesabı Son dönemde milyonlar.

Son dönemde milyonlara ulaşarak müzik dünyasına ve sosyal medyaya damga vurmayı başaran GRKS3N ile ilgili bilgiler internette araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Peki, GRKS3N kimdir ve gerçek adı ne? GRKS3N kaç yaşında, nereli, şarkıları, iş birlikleriyleInstagram hesabı haberimizde yer alıyor.

Müzik için değiştirdiği hayatında yepyeni bir sayfa açan GRKS3N, adından her geçen gün daha da fazla söz ettiriyor. Birbirinden hit şarkılarını yayınlamasının yanı sıra güzelliği ve vizyonu ile dikkat çeken başarılı Prodüktör hakkında da pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sebeple de araştırmalar gerçekleştiriyor. Her şarkısı milyonlarca kez dinlenen GRKS3N'e dair detaylar haberimizde okunabilmektedir.Peki, İş Adamı ve Müzisyen GRKS3N(Gürkan Şen) kimdir, gerçek adı ne? GRKS3N kaç yaşında, şarkıları, Promoları ve Instagram hesabı.

GRKS3N'ın gerçek adı nedir?

Özellikle Elektronik müzik dünyasında birçok şarkıcı kendi adını kullanmıyor ya da sadece adı ile mesleğini gerçekleştiriyor. GRKS3N sadece adı ile bilinen isimlerden biri. Kendisinin tam adı Gürkan Şen'dir.

GRKS3N Instagram hesabı

Yakışıklı müzisyen internette sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte hikâye özelliğinide fazlasıyla kullanmaktadır. 302Bin Takipçisi bulunan GRKS3N'[email protected] adresinden takip edebilirsiniz.

Elektronik müzik dünyasına adım attıktan sonra zirveye oynayan bir isim olan GRKS3N Başarılı bir İş Adamlığı kariyerinin yanı sıra Prodüktör ve Müzisyendir. Kendisinin 3 Mayıs 1988 tarihinde doğduğu bilinmektedir. 34 yaşındaki vizyonlu prodüktör boğa burcu. İstanbul, Kayseri ve Londra'da yaşıyor.

GRKS3N Müzik Tarzı

GRKS3N Elektronik Müzik tarzı adı altında House/Pop ve Melodic tarzı şarkılar yayınlıyor. GRKS3N İlk Şarkısı Ünlü Prodüktörün ilk şarkısı Hollanda Patentli Plak Şirketi olan MalbecRecords etiketi ile ‘'Dreams'' dir. Dünya çapında tanınan GRKS3N birçok ünlü isimle şarkı menajerliği yaptıktan sonra karşımıza harika bir single ile çıkıcak. MalbecRecords etiketiyle yayınlanacak olan şarkısı şimdiden merak uyandırmaya başladı. Parça, EDM sahnesinde yüksek bir ivme yakalayacak.

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