DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gülşah Gizem Angı kimdir? Gülşah Gizem Angı neden öldü? Kahreden ölüm haberi!
UEFA Avrupa Ligi Braga-Rangers maçı ne zaman oynanacak? Braga-Rangers çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta maçı ne zaman oynanacak? Leipzig-Atalanta çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Marsilya-PAOK maçı ne zaman oynanacak? Marsilya-PAOK çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma maçı ne zaman oynanacak? Bodo Glimt-Roma çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
Hatice Cengiz'den Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine itiraz
UEFA Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak? Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
Rusya, yaş meyve ve sebze ihracatındaki yasakları kaldırıyor
Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede var?
G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı
İnsan vücudunda yeni bir hücre keşfedildi! KOAH hastalığına çözüm olabilir
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Antalya iftar çadırı nerede? 2022 Antalya'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Antalya ramazan çadırı (mahalle iftar sofrası) hangi ilçe ve mahallede var?
Elon Musk durup dururken neden Twitter’ın en büyük ortağı oldu?

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral

Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral

Bilişim ve e-ticaret alanlarında yaptığı girişimlerle sektör için umut vaat eden genç girişimci Burak Batuhan Saral organizasyonunu üstlendiği “2022 New Irresistible Voices” etkinliğiyle bilişim, yazılım, e-ticaret gibi alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda girişimleri olan gençlerle; bu alanda yeni yatırım arayışı olan iş insanlarını buluşturdu. Birçok yeni fikrin sergilendiği organizasyonda başarılı olmuş girişim liderlerinin konuşmaları ve yol göstericiliği gençlere rehber olacak nitelikteydi.

1 Saat Önce
2022-04-07 16:18:16
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral

Genç yaşına karşın böylesine mühim bir organizasyonu gerçekleştirmesini kutlayarak ve Türkiye'de e-ticaret ve bilişim konusundaki fikirlerini merak ederek mikrofonumuzu Burak Batuhan Saral'a uzattık.

“ Özellikle pandemiyle birlikte hayatlarımızın tam anlamıyla içine sızan e-ticaret bence artık tüm markalar için olmazsa olmaz bir konumda. Tüketicilerin, müşterilerin bağlılığını arttırmak için önemli bir araç. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çok güçlü bir onlinealışveriş kültürü oluşmuş durumda. Dolayısıyla talep böyle fazlayken bu alanda üretmek karşılıksız kalmıyor. Yaratıcı, işe yarar ve iyi düşünülmüş bir iş kesinlikle karşılık buluyor. Türkiye'de e-ticaret pazarının, 2025 yılının sonunda 638 milyar TL değere ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte bilişim sektöründe ileride olmak bir ülke için çok büyük bir prestij. Bizim de Türkiye için hayal ettiğimiz bu konuda birlik olarak ilerlemek. Bugün gerçekleşen organizasyonda siber güvenlik ve veri gizliliği, yapay zeka ve akıllı uç bilişim gibi konularda çalışmaları ve girişimleri olan genç arkadaşlar da aramızda. Umarım burada çalışmalarını anlatarak ilham olurlar ve ilham alırlar.”

Bir sonraki etkinlik tarihi ve yeri henüz belirlenmemiş olsa da bu alanlarla ilgili kariyer hedefi olan gençlerin muhakkak takip etmesi gereken bir organizasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önü açık ve giderek gelişen bu iki sektör Türkiye için umut vadedici. Hem ekonomi ve istihdama sağlayacağı katkılarla hem de ülke teknolojisine sağlayacağı katkılarla bu sektörler desteklenmeli ve azimli gençlerin önü açılmalıdır.

WhatsApp Image 2022-04-07 at 16.09.29 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş