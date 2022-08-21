Faruk Tınaz Kimdir, Nerelidir? Faruk Tınaz Albümleri

Müzisyen Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz albümleri nedir? Faruk Tınaz neden öldü? Ünlü müzisyen Faruk Tınaz geçen sene vefat etti. Faruk Tınaz vefatının ardından tekrardan gündemde yer aldı. Faruk Tınaz hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Faruk Tınaz Kimdir?

Faruk Tınaz 6 Haziran 1956 yılında Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Müzisyen Faruk Tınaz Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. Tınaz, 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. Faruk Tınaz 2010 senesinde Yeniköy'deki villasında darp edildi. Tınaz ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi. 23 Aralık 2021'de İstanbul'da 65 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.

Faruk Tınaz Albümleri