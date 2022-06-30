Erdal Gürbüz Hızlı Ve Öfkeli 10’da..

Mütevazi kişiliği, Efendi tarzı ve duruşuyla uzun yıllardır adından söz ettiren Erdal Gürbüz ‘Hızlı ve öfkeli 10’ serisine Yönetmen olarak anlaştı.

Özellikle ‘Hızlı ve Öfkeli 9' Serisindeki muhteşem aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Erdal Gürbüz, ‘Max Seasonun'Yoğun ısrar ve taleplerini kıramayarak projeyi kabul etti.

Türkiyeden bir yönetmenin Dünyanın En çok izlenen Filminde Önemli bir yer alması şimdiden gündeme oturmuş durumda. Cesur ve genç olmasıylada oldukça hırslı gözüken Erdal Gürbüz son projesini böylesine ultra düzeyde bir filmle bitirme kararı aldı.

YÖNETMEN ERDAL GÜRBÜZ KİMDİR?

Erdal Gürbüz Beyaz perdenin en çok aranan yönetmeni ve genel koordinatörüdür.

10/11/1989 yılında isviçrede dünyaya gelen ve ilk ve orta okulunu burada tamamlayan erdal, Üniversite tahsilini orta doğu teknik üniversitesi jeoloji mühendisliği fakültesinde tamamlamıştır. Setlerde kablo toplayarak mesleğe başlayan Gürbüz, azmi ve hırsı ile kısa Zamanda genel koordinatörlüğe kadar yükselmiştir. sayısızca ödüllere layık görülen Erdal Gürbüz,Sırasıyla, 2019 Uluslararası En iyi yönetmen ödülü 2020 Yılı Amerikanın En iyi yönetmeni Ödülünü almıştır. Amerika Newyork Film akademisi ve Londra Film akademilerinde üst düzey Eğitim almıştır.

40'a yakın hit klibe imza atan Erdal Gürbüz, Çektiği Atatürk ve Cumhuriyet reklamlarıylada her daim zirvede kalmayı başarmıştır.

Setlerde az konuşup, Çok dinleyen bir adam olarakda bilinen Erdal Gürbüz her oyuncunun çalışmak istediği bir hoca haline gelmiştir.

www.erdalgurbuz.com .