Erdal Gürbüz hakkında bilinmeyenleri anlattı

Aksiyon yönetmenliği dalında başarıları avrupaya taşan Erdal Gürbüz, Yönetmen olmak istiyorsanız, İlk adım aksiyon sahneleri içingörsel bir zeka ve Hafızaya sahip olmak gerektiğini anlattı.

Tabi Radyo sinema ve televizyon okumak her zaman artıbir avantajdır. Son zamanlarda sıkça ismini duyduğumuz başarılı yönetmeni birazda yakından tanıyalım.

Erdal Gürbüz Beyaz perdenin en çok aranan yönetmeni ve Genel koordinatörüdür. 10/11/1989 yılında isviçrede dünyaya gelen Erdal Gürbüz ilk ve orta okul eğitimini

isviçrede tamamlayıp, Üniversite tahsilinide Türkiye'de okumak istediğinden dolayı, orta doğu teknik üniversitesi jeoloji mühendisliği fakültesini kazanarak eğitimini derece ile tamamlamıştır.

İngilizce , fransızca , rumence ve rusça cümlelerine oldukça hakip olup, hayatına Mühendislik dalında devam etmek istemediğini Okul yıllarında kafasına koymuştur.

Tam olarak ne yapabilirim dediği bir zamanda sanat sektörüyle tanışan Erdal Setlerde kablo toplayarak mesleğe adım atmıştır. Azmi ve hırsı ile kısa Zamanda genel koordinatörlüğe kadar yükselen, sayısızca ödüllere layık görülen Erdal Gürbüz ; Türkiyede En çok izlenen filmlerinde genel koordinatörlüğüne getirilmiştir.

2019 yılında uluslararası en iyi yönetmen, 2020 yılında amerika film festivali en iyi yönetmen ödülüne , 2021 yılında cannes film festivalinde yılın umut veren yönetmeni ödülüne layık görülmüştür. Avrupa'da hakkında 16 Makale ve 2 adet tez yazılmıştır.

Amerika Newyork Film akademisi ve Londra Film akademilerinde başarılı bir grafik sergileyerek üst düzey Eğitimler almıştır. 40'a yakın hit klibe imza atan Erdal Gürbüz Başarılı bir kariyer serüveni gerçekleştirmiştir.

Setlerde az konuşup, Çok dinleyen bir adam olarakda bilinen Erdal Gürbüz Her oyuncunun çalışmak istediği bir hoca haline gelmiştir.

www.erdalgurbuz.com .