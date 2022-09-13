En Kazançlı 5 Yatırım Aracı

Pek çok kişi, kazanç ve birikimlerini değerlendirmek, varlıklarını artırmak için belli başlı yatırım araçlarına yöneliyor.

Piyasada,işleyiş tarzları ve içerdikleri risk seviyeleri değişiklik gösteren çok sayıda yatırım aracı bulunuyor. Bu durum da, yatırım ile yeni yeni ilgilenmeye başlayan kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yazımızda, yeni yatırımcılara fikir vermesi açısından belli başlı kazançlı yatırım araçlarına kısaca değindik.

Gelin, yatırım dünyasına yeni adım atacakların değerlendirebileceği 5 kazançlı yatırım aracına bakalım:

1- Altın

Altın, ülkemizde pek çok kişinin tercih ettiği bir yatırım aracı…Altını tercih edilir kılan sebeplerin başında, piyasalarda meydana gelen dalgalardan nispeten az etkilenmesi, başka bir deyişle daha “tutarlı” bir yatırım aracı olması geliyor. Özellikle de uzun vadede kazanç elde etmek isteyenler için, altın mantıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, büyük fiyat farkları ile kısa sürede yüksek kâr elde etmek isteyen yatırımcılar için altın pek önerilmiyor.

2- Döviz

Listemizin ikinci sırasında, bir diğer basit ve kazançlı yatırım seçeneği olan döviz yer alıyor.Yine altın gibi pek çok yatırımcının öncelikli tercihleri arasında yer alan yabancı para birimleri, piyasaları takip eden ve düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmayı hedefleyen yatırımcılar tarafından kısa – orta vadeli kâr araçları olarak değerlendirilirken, kimisi tarafından da uzun vadeli bir yatırım alternatifi olarak da düşünülüyor. Bununla birlikte, özellikle de tecrübesiz yatırımcılara döviz kurlarında meydana gelebilen ani iniş – çıkışlara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

3- Hisse Senedi

Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin ortaklarına ortaklıklarını ve şirkette sahip oldukları payları belgelemek amacı ile dağıttığı kıymetli evraklar olarak tanımlanıyor. Borsada aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla alım satımı yapılabilen bu kıymetli evrakların değerleri, ilgili şirketin bilanço kazancına ve elbette alacağı yatırım kararlarına göre değişiklik gösteriyor. Hisse senedi altın ve döviz ile kıyaslandığında daha riskli bir yatırım aracı olsa da, iyi piyasa takibi ve doğru yatırım kararları ile büyük getirileri olabiliyor.

4-Devlet Tahvili

Basitçe tanımlamak gerekecek olursa Hazine Müsteşarlığı'nın devletin 1 yıldan uzun vadeli para ihtiyacını karşılamak içinçıkardığı borç senetleri olan devlet tahvilleri, garanti kabul edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Devlet tarafından faizle birlikte geri ödenmesi garanti edildiği için, özellikle de sağlam ilerlemek isteyen yatırımcılar için mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.

5- Kripto Paralar

Listedeki diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha yüksek bir risk içerdiği söylenebilecek olan kripto paralar, bunun karşılığında yatırımcılara yüksek kazançlar getirebilmeleri ile de biliniyor. Özellikle de yeni yatırımcıların iyice bilgi aldıktan sonra girmesi, dikkatli yaklaşması ve düşük riskli hamleler yapmasının tavsiye edildiği kripto dünyası, yeni nesil dijital para birimleri ile pek çok mdoern yatırımcının favorileri arasında yer alıyor.

Block Earner ile Kârlı Yatırım Araçlarına Tek Platformdan Erişin!

Eğer siz de geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız; Block Earner ile tek bir dijital platform üzerinden altın, dolar, ve kripto para gibi kârlı yatırım araçlarına erişebilir, kolayca bu varlıklara yatırım yapabilir ve minimum risk ile sabit getiri elde edebilirsiniz!

Tek bir hesap ile block finans dünyasına ve DeFi platformlarına doğrudan erişebileceğiniz; dolarda %6'ya, dijital altın ve kripto parada %4'e varan sabit getiri imkanlarından faydalanarak birikimlerinizi gönül rahatlığıyla değerlendirebileceğiniz bir platform olan Block Earner, blockchain teknolojisi tabanlı Avustralya merkezli bir Fin-Tech'tir. Hem yatırım dünyasına yeni giren kullanıcıların hem de tecrübeli yatırımcıların tercih ettiği son derece kullanışlı, bir o kadar da şeffaf ve güvenli bir platform olan Block Earner ile, siz de yatırımın geleceğine adım atabilirsiniz.

3 kolay adımda getiri kazanmaya başlayacağınız Block Earner'ı keşfetmek, erken kayıt ile 200 TL'ye kadar bonus para ödülü kazanmak için, aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://blockearner.com.tr/

.