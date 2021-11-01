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TIMETURK / YAŞAM / Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

Kırıkkale'de kaldırımda dengesini kaybedip düşerken yoldan geçen kamyonun kasasına başını çarpan Ali Sağlam (59), hayatını kaybetti.

7 Dakika Önce
2021-11-01 22:39:18
Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kaldırımda bekleyen Ali Sağlam, İ.K. yönetimindeki 06 VPA 76 plakalı kamyonun geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sağlam, yere düşerken kafasını kamyonun kasasına ve tekerine çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü yola devam ederken, Sağlam ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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