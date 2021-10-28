Dünden Bugüne Müzik Dünyasının Genç Yeteneği: DJ Seyit Subutullah Baltaci

Müzik dünyasının konuşulan isimlerinden DJ Seyit Subutullah Baltaci, kendine has tarzı ve çok yönlü sound’u ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Peki Baltaci nasıl bir kariyere sahip ve bugünlere nasıl geldi?

Peki Baltaci nasıl bir kariyere sahip ve bugünlere nasıl geldi?

İstanbul'dan başlayan hikayesi dünyaya uzandı



İstanbul'un köklü ilçelerinden Beyoğlu'nda dünyaya gelen Seyit Subutullah Baltaci, çocukluğundan itibaren müzikle içli dışlı yaşadı. Gençlik dönemlerinde, DJ olmayı kendisine hedef seçen Baltaci, İstanbul'da önemli isimlerden, DJ'lik konusunda eğitim aldı. Doğuştan gelen yeteneği ile aldığı eğitimi harmanlayan Baltaci, kısa süre içinde ortaya koyduğu kaliteli çalışmalarla, sektörde adından söz ettirmeye başladı. Remix'leri müzik platformlarında geniş kesimlere ulaşan Baltaci, Türkiye'nin sevilen DJ'leri arasına girmeyi başardı.



Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı



Sadece DJ'lik kariyerine odaklanan bir isim olmayan Seyit Subutullah Baltaci, aynı zamanda İstanbul'da çeşitli STK'ların sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı. Buna ek olarak yazılım uzmanlığı alanında da aktif rol oynayan Baltaci, yazılım konusunda da iyi bir seviyede ve PHP, HTML ve CSS alanında da bir uzman.

En başarılı genç DJ'ler listelerinde gösterilen Seyit Subutullah Baltaci, çalışmalarını sürdürüyor ve her geçen gün daha geniş bir kesime ulaşıyor. Müzikteki başarılı kariyerinin yanında ise, Baltaci yazılım uzmanlığına da devam ediyor. Yakın gelecekte, başarılı sanatçının haberlerini daha çok sık alacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.