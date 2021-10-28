DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Çavuşoğlu: 10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez
Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı?
Gaziantep'te öğrencilerin bisiklet talebine kayıtsız kalınmadı!
İslam Memiş: Merkez Bankası Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekici ve önemliydi
Dünden Bugüne Müzik Dünyasının Genç Yeteneği: DJ Seyit Subutullah Baltaci
Şebnem Şirin kimdir? Şebnem Şirin kaç yaşındaydı?
Dev teşvik paketi geliyor
Furkan Zıbıncı kimdir? Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın sabıkası kabarıkmış!
NASA Başkanı'ndan UFO Açıklaması: 'Tüm Bunları Anlayamıyorum'
Bill Gates'in efsane olmuş 41 sözü
Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Samy Naceri kimdir? Samy Naceri hangi filmlerde oynadı?
İcra-iflasta yeni dönem başlıyacak
Benzincinin zam oyunu
Moskova'da 'kısmi kapanma' başladı

TIMETURK / YAŞAM / Dünden Bugüne Müzik Dünyasının Genç Yeteneği: DJ Seyit Subutullah Baltaci

Dünden Bugüne Müzik Dünyasının Genç Yeteneği: DJ Seyit Subutullah Baltaci

Müzik dünyasının konuşulan isimlerinden DJ Seyit Subutullah Baltaci, kendine has tarzı ve çok yönlü sound’u ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Peki Baltaci nasıl bir kariyere sahip ve bugünlere nasıl geldi?

1 Saat Önce
2021-10-28 13:03:16
Dünden Bugüne Müzik Dünyasının Genç Yeteneği: DJ Seyit Subutullah Baltaci

Peki Baltaci nasıl bir kariyere sahip ve bugünlere nasıl geldi?

İstanbul'dan başlayan hikayesi dünyaya uzandı

İstanbul'un köklü ilçelerinden Beyoğlu'nda dünyaya gelen Seyit Subutullah Baltaci, çocukluğundan itibaren müzikle içli dışlı yaşadı. Gençlik dönemlerinde, DJ olmayı kendisine hedef seçen Baltaci, İstanbul'da önemli isimlerden, DJ'lik konusunda eğitim aldı. Doğuştan gelen yeteneği ile aldığı eğitimi harmanlayan Baltaci, kısa süre içinde ortaya koyduğu kaliteli çalışmalarla, sektörde adından söz ettirmeye başladı. Remix'leri müzik platformlarında geniş kesimlere ulaşan Baltaci, Türkiye'nin sevilen DJ'leri arasına girmeyi başardı.

Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı

Sadece DJ'lik kariyerine odaklanan bir isim olmayan Seyit Subutullah Baltaci, aynı zamanda İstanbul'da çeşitli STK'ların sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı. Buna ek olarak yazılım uzmanlığı alanında da aktif rol oynayan Baltaci, yazılım konusunda da iyi bir seviyede ve PHP, HTML ve CSS alanında da bir uzman.

En başarılı genç DJ'ler listelerinde gösterilen Seyit Subutullah Baltaci, çalışmalarını sürdürüyor ve her geçen gün daha geniş bir kesime ulaşıyor. Müzikteki başarılı kariyerinin yanında ise, Baltaci yazılım uzmanlığına da devam ediyor. Yakın gelecekte, başarılı sanatçının haberlerini daha çok sık alacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş