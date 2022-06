DJ Can Storm; “Gösterilen ilgiden fazlasıyla memnunum”

Can Storm adıyla tanınan ünlü DJ Can Konyalı’nın son şarkısı olan “Aile” 1 mayısta dinleyiciyle buluştu. Şarkıya kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gösterilirken, 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. DJ Can Storm son şarkısı “Aile”nin elde ettiği başarının arkasında yatanları anlattı.