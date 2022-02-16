Cam Balkon Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Cam balkonlar şık görünümleriyle ön plana çıkan fonksiyonel sistemlerdir.

Estetik bir görünüm sunabilen cam balkonlar aynı zamanda yalıtım konusunda da sizlere avantaj sunar. Ancak cam balkon yaptırmadan önce bilmeniz gereken önemli ayrıntılar vardır.

Doğru Firma Tercihi

Cam balkon sistemlerini yaptırmadan önce doğru firmayı bulmalısınız. Kaliteli ve güvenilir firmalar cam balkon modellerinizin daha güvenilir şekilde uygulanabilmesini sağlar. Aynı zamanda cam balkonu yapan firmalar sizlere belirli garanti süresi de sunmalıdır. Garantisi olmayan ve güven vermeyen firmaları tercih etmemeniz daha doğru olabilir.

Cam Balkon Kalınlığı

Cam balkon sistemlerindeki kalınlık oldukça önemlidir. Yaptıracağınız cam balkonun işlevsel özelliklere sahip olabilmesi için uygun kalınlıkta olması gerekir. Cam kalınlığı genellikle balkonun yapılacağı alanın yüksekliği göz önüne alınarak belirlenir. Cam balkon firmaları ortalama 240 santimetreye kadar olan balkonlar için 8 mm kalınlıktaki camları tercih ederler. Daha yüksek olan balkonlarda ise 10 mm gibi kalınlıklar tercih edilebilir. Bu durum firmalardan firmalara göre değişkenlik gösterebilir.

Rulman Sayıları

Cam kanatlarında belirli sayıda teker ve rulman yer alır. Güvenilir sistemlerin alt kısmında 2, üst kısmında ise 2 adet olmak üzere toplamda 4 adet teker bulunmalıdır. Tekerlerin çift rulmanlı olması daha kaliteli bir kullanım deneyimi için önemlidir. Bu durumda toplam rulman sayısı 8 olacaktır. Tekerleklerin paslanmaz özelliklere sahip olması da dikkate alınması gereken en önemli ayrıntılardandır.

Üretim Malzemeleri

Kaliteli materyallerden yararlanılarak üretilen cam balkon sistemleri daha uzun ömürlü ve verimli olabilir. Bu durumda cam balkon yaptıracağınız firmanın kaliteli materyaller ile üretim yaptığından emin olmalısınız. Yalnızca fiyatlara bakarak karar vermeniz sonuçların istediğiniz gibi oluşmamasına sebep olabilir. Fiyatlarla birlikte ürün kalitesine ve uygulama yöntemlerine de dikkat etmelisiniz.

Dayanıklılık

Balkonlar çevresel faktörlere karşı açık alanlardır. Bu sebeple, cam balkon sisteminin dış etkilere karşı dayanıklı olması önemlidir. Cam balkon sistemlerindeki taşıyıcı rulmanın ve diğer mekanizmaların paslanmaz malzemeler ile üretilmesi önemlidir. İstanbul cam balkon sistemleri uygulayabilecek firmalar arasında tercih yaparken bu ayrıntıyı da göz önünde bulundurmalısınız. .