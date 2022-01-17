Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)
Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlık olmak isteyen kişiler ikamet ettikleri şehrin hava durumu raporunu merak etmekte. Peki, Bursa’da durumu nasıl?
2022-01-17 14:20:43
Bursa'da bugün hava güneşli mi? Bursa'ya ne zaman kar yağacak? Bursa'ya yağmur ne zaman yağacak? Bursa'da hava kaç derece? Soruların cevapları Bursa'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Bursa hava durumu
17 Ocak Pzt günü sıcaklığın 8 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
8°
-6°
18 Ocak Salı günü sıcaklığın 4 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
4°
-3°
19 Ocak Çar günü sıcaklığın 0 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yer yer hafif kar yağışı, açık hava
0°
-4°
20 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 7 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
7°
-3°
21 Ocak Cuma günü sıcaklığın 8ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yağmurlu ve açık hava
Yağış Oranı 2
8°
5°
22 Ocak Cmt günü sıcaklığın 8 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Yağış Oranı 4
8°
7°
23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 10 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali
Yağış Oranı 0
10°
5°
24 Ocak Pzt günü sıcaklığın 5 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif kar sağanağı
Yağış Oranı 55
5°
-3°
25 Ocak Salı günü sıcaklığın 5 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Kar yağışı ihtimali
Yağış Oranı 68
5°
-2°
26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif kar yağışı
Yağış Oranı 55
4°
-4°
27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 6 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif kar yağışı
Yağış Oranı 57
6°
-2°
28 Ocak Cuma günü sıcaklığın 7 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
Yağış Oranı 55
7°
-2°
29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 8 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
Yağış Oranı 0
8°
0°
30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
Yağış Oranı 25
12°
3°
31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 11 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
Yağış Oranı 25
11°
3°
1 Şubat Salı günü sıcaklığın 8 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif yağmur
Yağış Oranı 64
8°
4°
2 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 10 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yağmur
Yağış Oranı 94
10°
4°
3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 8 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif yağmur
Yağış Oranı 62
8°
2°
4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 8 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
Yağış Oranı 25
8°
0°
5 Şubat Cmt günü sıcaklığın 8 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Yağış Oranı 20
8°
-1°
6 Şubat Pazar günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
Yağış Oranı 25
11°
1°
7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
Yağış Oranı 25
12°
3°
8 Şubat Salı günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
Yağış Oranı 20
12°
4°
9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif yağmur
Yağış Oranı 56
12°
4°
10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
Yağış Oranı 25
12°
4°
11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 9 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
Yağış Oranı 25
9°
3°
12 Şub Cmt günü sıcaklığın 10 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
Yağış Oranı 25
10°
2°
13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
Yağış Oranı 1
9°
1°
14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
Yağış Oranı 1
10°
1°
15 Şubat Salı günü sıcaklığın 10 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
10°
4°
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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