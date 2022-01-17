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TIMETURK / YAŞAM / Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)

Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlık olmak isteyen kişiler ikamet ettikleri şehrin hava durumu raporunu merak etmekte. Peki, Bursa’da durumu nasıl?

20 Dakika Önce
2022-01-17 14:20:43
Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)

Bursa'da bugün hava güneşli mi? Bursa'ya ne zaman kar yağacak? Bursa'ya yağmur ne zaman yağacak? Bursa'da hava kaç derece? Soruların cevapları Bursa'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Bursa hava durumu

17 Ocak Pzt günü sıcaklığın 8 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

-6°

18 Ocak Salı günü sıcaklığın 4 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

-3°

19 Ocak Çar günü sıcaklığın 0 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer hafif kar yağışı, açık hava

-4°

20 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 7 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-3°

21 Ocak Cuma günü sıcaklığın 8ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmurlu ve açık hava

Yağış Oranı 2

22 Ocak Cmt günü sıcaklığın 8 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Yağış Oranı 4

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 10 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali

Yağış Oranı 0

10°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın 5 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar sağanağı

Yağış Oranı 55

-3°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın 5 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Kar yağışı ihtimali

Yağış Oranı 68

-2°

26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

Yağış Oranı 55

-4°

27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 6 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

Yağış Oranı 57

-2°

28 Ocak Cuma günü sıcaklığın 7 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

Yağış Oranı 55

-2°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 8 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

Yağış Oranı 0

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

12°

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 11 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

11°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 8 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

Yağış Oranı 64

2 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 10 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

Yağış Oranı 94

10°

3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 8 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

Yağış Oranı 62

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 8 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

5 Şubat Cmt günü sıcaklığın 8 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 20

-1°

6 Şubat Pazar günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 25

11°

7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

Yağış Oranı 25

12°

8 Şubat Salı günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 20

12°

9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

Yağış Oranı 56

12°

10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 12 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

12°

11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 9 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

12 Şub Cmt günü sıcaklığın 10 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

10°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 1

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 1

10°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 10 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

10°

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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