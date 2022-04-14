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TIMETURK / YAŞAM / Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.

Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.

FC St. Pauli II ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı stoper Almanya'nın Stuttgart birçok takımında teklif olduğunu sezon sonu karar vereceğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-04-14 17:58:44
Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.

Berkay Doğan, yeni bir serüvene başlamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri ‘ne hazırlanan Avusturya Ümit Milli Futbol Takımında oynayan Berkay Doğan gönlünün Türk Milli Takımdan olduğunu belirtti.
Genç defans oyuncusu, çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

FC St. Pauli II benim evim"

Genç futbolcu, FC St. Pauli II kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da üst liglerde devam etmek istediğini söyledi.

Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen FC St. Pauli II 'ı seçme nedenini anlatan Berkay Doğan, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

Berkay Doğan, kariyerinde daha yukarıları hedeflediğini vurgulayarak, "FC St. Pauli II, kariyerim için önemli bir basamak olacak. Kendimi gösterebileceğimi düşündüğüm bir yer. Sonrasında tabii ki başka ülkelere gitmek hedefimde var ama önceliğim kendimi ispatlamak' göstermek, takımım için başarılı olmak. Sonrasında hedeflerimi gerçekleştireceğim." değerlendirmesinde bulundu. .

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