Ankara hava durumu (15 Ocak- 16 Şubat)

Türkiye coğrafi konumundan dolayı birçok iklime ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle de ülkemizin sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Ankara’ da ikamet eden kişiler Ankara’nın sıcaklık değerlerini merak etmekte. Peki, Ankara’da hava durumu nasıl?