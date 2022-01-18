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TIMETURK / YAŞAM / Ankara hava durumu (15 Ocak- 16 Şubat)

Ankara hava durumu (15 Ocak- 16 Şubat)

Türkiye coğrafi konumundan dolayı birçok iklime ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle de ülkemizin sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Ankara’ da ikamet eden kişiler Ankara’nın sıcaklık değerlerini merak etmekte. Peki, Ankara’da hava durumu nasıl?

-11523 Saniye Önce
2022-01-18 18:44:53
Ankara hava durumu (15 Ocak- 16 Şubat)

Ankara'da bugün hava güneşli mi? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak? Ankara'da hava kaç derece? Soruları Ankara'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Ankara hava durumu

15 Ocak Cmt günü sıcaklığın 0 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer kar yağışı, açık hava

-7°

16 Ocak Pazar günü sıcaklığın 1 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-4°

17 Ocak Pzt günü sıcaklığın 1 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-4°

18 Ocak Salı günü sıcaklığın 2 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali

-4°

19 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın 2 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-2°

-5°

20 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 1 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

-5°

21 Ocak Cuma günü sıcaklığın 6 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

22 Ocak Cmt günü sıcaklığın 6 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

-7°

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 2 ve -10 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Kar yağışı geçişleri

-10°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın 1 ve -10 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Kar yağışı geçişleri

-10°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın 0 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer hafif kar sağanakları

-9°

26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın 1 ve -8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağış sonrası bulutlu

-8°

27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 2 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

-7°

28 Ocak Cuma günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağış sonrası bulutlu

-5°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 2 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

-3°

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 2 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

-2°

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 3 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

-4°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 2 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar, karla karışık yağmur ve yağmur

-4°

2 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 3 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar ve yağmur

-2°

3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 3 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur veya kar sağanağı ihtimali

-4°

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

-6°

5 Şubat Cmt günü sıcaklığın 2 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

-7°

6 Şubat Pazar günü sıcaklığın 2 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

-6°

7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

-6°

8 Şubat Salı günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

-5°

9 Şub Çar

Bulutlu

-5°

10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

-4°

11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 4 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-5°

12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

-4°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 5 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-3°

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 6 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli

-1°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 5 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 6 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

-3

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