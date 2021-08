Aneesa Sharif “Kendimi Takipçilerime Karşı Sorumlu Hissediyorum”

Aneesa Sharif, Instagram’da kendisini takip eden ve sayısı 127 bini geçen takipçilerine karşı kendini sorumlu ve baskı altında hissettiğini söyledi.

Sosyal medya konusunda gençlere verebileceği en önemli tavsiyenin, kendilerini başkaları ile kıyaslamamaları ve kendilerini baskı altında hissetmemeleri olduğunu söyleyen Aneesa Sharif, “Bir Pakistanlı olarak, kültürüme sahip çıkmayı ve saygı duymayı önemsediğimi belirtmem gerek. Bu sebeple iş bazı kıyafetleri giymeye geldiğinde işte orada benim kırmızı çizgilerim ortaya çıkar. Bu benim giyim kuşamım hakkında düşünceli olduğum manasına gelir” dedi.

Sürdürdüğü yaşamı ellerinden geldiğince destekleyen böyle bir anne ve babaya sahip olduğu için kendini son derece şanslı hissettiğini ifade eden Aneesa Sharif, “Özellikle annemin bana olan katkılarını unutamam. Annem ki bana her zaman için kendime sadık kalmayı öğretti.” dedi. Modellik kariyeri süresince tüm dünyayı dolaşma imkânı bulan Aneesa Sharif, model olmadan önce sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinden de son derece gurur duyduğunu söyledi. Öğretmenliğin her zaman için tutku ile yaptığı bir meslek olduğunu dile getiren Aneesa Sharif, “Hayatımın hemen her döneminde insanlara hizmet edebileceğim bir işte çalışmak istemişimdir” dedi. Kendisi hakkında öğrendiği ya da farkına vardığı pek çok bilgiyi öğretmenliğe borçlu olduğunu dile getiren Aneesa Sharif, “Yoğun bir baskı altında çalıştığım öğretmenlik hayatım, bana gerçek manada çeşitli kişilik tiplerini koruma ve anlama konusunda beceri, disiplin ve güveni öğretti” dedi.

Modellik hayatındaki yükseliş ile beraber hem Londra hem de Pakistan'da çalışması için çeşitli teşviklerin yanı sıra bolca da alkış aldığını belirten Aneesa Sharif, “Moda dünyası Beauty and Glamour ile beraber içerisine atılmaktan çekinmediğim çok farklı bir dünyaydı. Hem moda sektöründe görev almak hem de öğretmen olmak ve her iki işi de başarılı bir şekilde sürdürebilmek için belirli bir disiplinin yanında görgü kurallarını da elde etmem konusunda bana yardımcı oldu ve son derece ilham verdi.” dedi.

Geleceğe dair planları arasında kendi markasını yaratmak olduğunu açıklayan Aneesa Sharif, “Geleceğin, bir bilinmeyen olarak, heyecan verici bir yer olduğuna, kendisinin de bilinmeyenden korkmadığını söyledi. Aynı zamanda pozitif ve mutlu bir yerde kalmaya çalıştığına, son olarak ise peşinde olduğu geleceğin her ne olursa olsun mutluluk getirmesini dilediğini söyledi.

