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TIMETURK / YAŞAM / Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T., parayı aldığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 Saat Önce
2021-09-21 19:52:26
Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi. Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı.

Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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