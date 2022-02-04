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Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

TIMETURK / YAŞAM / Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş insanı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek.

1 Saat Önce
2022-02-04 09:21:00
Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş insanı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'da
toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Kalyoncu için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı vakti tören düzenlenecek.

Kalyoncu'nun cenazesi öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek. .

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