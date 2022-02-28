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Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı

Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı 2022 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın duyurusuyla 12.823 alımı yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak olan personellerin branşları belirlendi. Peki ama kaç zabıta katibi alımı yapılacak? Adalet Bakanlığı Zabıta Katibi alımı şartları nelerdir, başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar...

51 Dakika Önce
2022-02-28 14:54:00
Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın duyurusuyla 12.823 alımı yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak olan personellerin branşları belirlendi. Peki ama kaç zabıta katibi alımı yapılacak? Adalet Bakanlığı Zabıta Katibi alımı şartları nelerdir, başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı Zabıta Katibi alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınladı. Zabıt Katibi alımının yapılacağı kadrolarda da eksiklerin olduğu görülüyor. Toplamda 3,618 zabıt katibi alımı yapılacak. Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu duyuruda;

"Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" kelimelerine yer verildi.

Şu an için başlamayan alımlar, başlatıldığında, detayları haberin içerisinden güncel olarak alabilirsiniz.

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Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alım şartları nelerdir?

Zabıt Katibi alımının 1 Mart'ta başlamasının ardından Adalet Bakanlığı, başvuru şartlarını açıklayacaktır. Haberimizin içerisinden, açıklama sonrasında güncel bilgileri alabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi hangi şehirlerde alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımlarının hangi şehirlerden yapılacağı henüz belirtilmedi. Fakat 3618 zabıt katibi alınacağı söylendi. .

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