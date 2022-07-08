35 Kat Büyüyen $ Quint Türkiye’de!

Metaverse tabanlı proje QUİNT Bayram Mesajı ile Türkiye yatırımcılarını selamlıyor.

İstanbul-Ankara- Adana Pilot Şehirler arasında.

35x Rekoru ile 2.80$ Fiyatlanması Sonrası Halen 1.70 $ Seviyelerinde Fiyatlanıyor!

https://coinmarketcap.com/tr/currencies/quint/

Quint Projesi Nedir?

QUINT, yeni bir ekosistem oluşturmaya çalışan yatırımcı ekibi tarafından faaliyetlerine başladı. Takım Quint, bir Butik NFT Pazar yeri inşa ederek, benzer düşünen uzmanların, nft sanatçılarının ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda devrim niteliğindeki süper bahis platformu aracılığıyla QUINT'in dünya çapındaki jeton sahiplerine lüks bir hayat fırsatı vermek istedi.

$Quint işleri çok farklı yapmayı seviyor. Bu nedenle, normal stake seçeneklerinin yanı sıra Süper Staking Havuzlarını da ayağınıza getiriyor. Bu havuzlar, hayalinizdeki destinasyonlarda ücretsiz konaklamalar, süper araba deneyimleri, mülk satın alımlarında indirimler, otel rezervasyonları, restoranlar, spalar ve çok daha fazlası gibi gerçek dünyadan teşvikler verirken, Lüks Çekiliş Havuzları aracılığıyla nefes kesici ödüller de sunacak.

QUINT'in butik NFT Marketplace, dünyanın dört bir yanından uzmanların, yaratıcı beyinler tarafından lüks için doğal bir gözle tasarlanan sadece özel yapım NFT'lerini almalarına değil, aynı zamanda yeni basılmış NFT'leri Token Çerçevelerine yükleyip ev, ofis duvarlarına teslim etmelerine de olanak tanıyacak.

-MEXC+CMC listelenmesi 3 Gün Önce Gerçekleşti

- Diğer büyük borsalarda listelenmesi bekleniyor.

-Büyük sponsorluk anlaşmaları yapıldı.

-Esports Powerhouse, Galaxy Racer, $Quint Kripto Para Ekosistemine 25 Milyon ABD doları Yatırım yaptı.

-Staking Havuzu ve Harika Hublot Saat Ödülleri Sahibini bulmak üzere.

Kısa sürede $Quint Piyasada adını çok duyuracağa benziyor.

Web Site:https://quint.io/