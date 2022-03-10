Yasağa rağmen kuryeler yollara çıktı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle motokuryelik yapmak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yasağa rağmen bazı motokuryeler ve motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya devam etti. Yasağa uymayan motokurye Musa Pişkin, yemek siparişi verenlere tepki göstererek, “Az önce bu yasakta ve bu havada sipariş veren birisi not olarak, ‘Hızlı gelirse sevinirim, uyumam gerekiyor’ yazmış. Bir zahmet yılın 1 haftası da kar yağışlarında kendileri yemek yapsınlar' dedi.