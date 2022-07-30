Yarısını Bakanlık karşılayacak! Kentsel dönüşümü hızlandıracak hamle

Dünyanın en önemli çevre sorununun iklim değişikliği olduğunu ve bu yönde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, Bursa'da hayata geçirdikleri Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin bu hedefe önemli katkı vereceğini ifade etti. Kurum, atıkların dönüşerek ekonomiye katkı sağladığına, yeni istihdam oluşturduğuna dikkat çekerken, “Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisimiz bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir. Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren bu tesisimiz sene sonunda tam kapasiteye ulaşacak; 1.5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa'nın yarısına hizmet verecek. Bursa'nın toplam atığının yüzde 40'ını dönüştürecek, atığı ekonomik değere dönüştürecek. Buradan elde edilecek enerji üretimiyle 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı karşılanacak” diye konuştu. Şehirde aynı şekilde batı bölgesinde de bir katı atık entegre tesisi yapılacağını dile getiren Bakan Kurum, bu tesisin 2024'te tamamlanacağını söyledi. Başlattıkları ‘Sıfır Atık Hareketiyle' yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 28'ler seviyesine çıkardıkları ifade eden Bakan Kurum, bu sayede 98 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandığına dikkat çekti. Kurum, “2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Kaynak: Hürriyet