Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Kankılıç'tan teslim aldıkları baykuşun peçeli baykuş olduğunu belirleyen görevliler, kuşu tedavisini yapmak için koruma altına aldı. Baykuşu bulan Muhammed Kankılıç, ilk defa bir peçeli baykuşu bu kadar yakından gördüğünü söyledi. İnternette yaptığı araştırmada baykuşun peçeli baykuşa benzediğini fark ettiğini anlatan Kankılıç, "Önce yem verdik yemedi. Ama et yediğini öğrenince et verdik. Daha sonra yetkilileri aradık. Hayvan kanadından yaralı ve umarım iyileşir." dedi.