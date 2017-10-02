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Yapı Merkezi, Tanzanya'da demiryolu ihalesine imza attı

Firma, kontrat bedeli 1,9 milyar ABD doları olan proje kapsamında 336 km'lik demiryolunu bütün altyapı ve teknolojisiyle inşa edecek

Yapı Merkezi, Tanzanya'da demiryolu ihalesine imza attı
02.10.2017 11:43:05
Türkiye'nin sayılı inşaat firmalarından Yapı Merkezi, Tanzanya'da Morogoro ve Makutupora demiryolu inşaatının ihalesine imza attı.

İmza törenine Tanzanya Ulaştırma Bakanı Prof. Makame Mnyaa Mbarawa, işveren Rahco adına Direktör Masanja K. Kadogosa, Rahco yetkilileri, Yapı Merkezi'nden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Arıoğlu ve Doğu Afrika Bölge Müdürü Abdullah Kılıç ile Yapı Merkezi çalışanları katıldı.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan vekili Erdem Arıoğlu yapılan anlaşma ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arıoğlu, "Şu anda Tanzanya Darüsselam'da imzaladığımız bu anlaşma tek başına bir Türk müteahhitinin yurt dışında imzaladığı en büyük anlaşmalardan bir tanesidir. Tek başına bir Türk müteahhidi 336 km'lik demiryolunu bütün altyapı ve teknolojisiyle inşa edecek." diye konuştu.

Projede yaklaşık binin üzerinde Türk mühendis ve çalışanın görev alacağını ifade eden Arıoğlu, "Gururluyuz, mutluyuz. İmzalanan bu kontratın bedeli yaklaşık 1,9 milyar dolar. Yapı Merkezi olarak Afrika'da Etiyopya, Senegal, Fas, Cezayir, Tanzanya gibi ülkelerde demiryolu ve hafif raylı sistem inşa ediyoruz. Hep aynı tip proje yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projelere büyük desteği olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Birinci kısımda 1,2 milyar dolar, ikinci kısımda da 1,9 milyar dolarlık bir kontrat ile toplamda 3,1 milyar dolarlık bir anlaşmayı Cumhurbaşkanımız sayesinde imzalamış olduk. Yapı Merkezi olarak Atlantik Okyanusu kıyısından Hint Okyanusu kıyısına kadar projeler yapıyoruz. İnşallah bir gün bu ikisini birbirine bağlayacağız."



- Morogoro ve Makutupora şehirlerini birbirine bağlanacak



Anahtar teslim olarak inşa edilecek proje, Darüsselam-Morogoro demiryolunun (LOT 1) devamı olarak inşa edilecek. Demiryolu, Başkent Dodoma'dan da geçerek Morogoro ve Makutupora şehirlerini birbirine bağlayacak.

Tasarım hızı 160 km/s olarak inşa edilecek proje kapsamında 336 km tek hat demiryolu hattının tüm tasarım işleri, altyapı inşaat işleri, ray döşeme, sinyalizasyon, haberleşme sistemleri, yedek parça temini, elektrifikasyon ve personel eğitimi yer alıyor.

Tanzanya Devleti'nin planladığı Darüsselam-Mwanza arasındaki 1.224 km uzunluğunda yüksek kapasiteli demiryolu yatırımı, 5 aşamaya bölünüp ihaleye çıkıldı. Darüsselam-Morogoro (LOT1) kesiminin de inşasını gerçekleştirecek olan Yapı Merkezi proje bedeli 1 milyar 924 milyon ABD doları olan Morogoro-Makutupora demiryolunu 36 ayda teslim edecek. Projenin Tanzanya'nın ticaretine ve turizmine çok büyük katkıda bulunacak olmasının yanı sıra, denize kıyısı bulunmayan Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin zengin yeraltı kaynaklarını ihraç etmesine de olanak sağlayacak.

Türkiye'de Avrasya Tüneli'nin yüklenici firmalarından olan Yapı Merkezi Afrika'da birçok ülkede altyapı ve yol inşaatları yapıyor. Yapı Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya ziyaretinde birincisi imzalanan Darüsselam-Morogoro demiryolu yapımını da üstlenmişti. İmzalanan anlaşma 336 km'lik bir uzunluğa sahip demiryolu hattının bütün teknolojik tesisleriyle beraber altyapı, sinyalizasyon ve elektrik sistemini kapsıyor. Projede binin üzerinde Türk çalışan olacak.


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