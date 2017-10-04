Yanlış şalterleri indiren hırsızlık zanlısı görüntülendi

04.10.2017 20:46:07

Adana'da bir iş yerine giren hırsız kasadaki 45 lirayı çaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde, İbo Osman Caddesi'nde baklavacılık yapan Kenan Bozdoğan, sabah iş yerine geldiğinde kapıyı açık halde buldu.

Olay yerine gelen polisin yaptığı araştırmada, iş yerinin kasasındaki 45 liranın çalındığı belirlendi.

İncelemesini sürdüren ekipler, zanlının iş yerine girdiğinde güvenlik kamerasının görüntüsünü kaydetmemesi için sıralı haldeki şalterleri indirdiğini ancak ana şalteri indirmediği için kameranın aktif kaldığını tespit etti. Zanlı, devre dışı kaldığını sandığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, eşgalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı önce sokakta etrafı kontrol ediyor. Daha sonra içerde görüntülenen zanlı, iş yerinin kasasındaki bozuk paralar da dahil tüm parayı alıyor.